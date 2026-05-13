Esporte

Mirassol x RB Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil

MIRASSOL, BRAZIL - OCTOBER 15: Reinaldo of Mirassol celebrates after scoring the team's second goal during a Brasileirao 2025 match between Mirassol and Internacional at Estadio Municipal Jose Maria de Campos Maia on October 15, 2025 in Mirassol, Brazil. (Photo by Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

MIRASSOL, BRAZIL - OCTOBER 15: Reinaldo of Mirassol celebrates after scoring the team's second goal during a Brasileirao 2025 match between Mirassol and Internacional at Estadio Municipal Jose Maria de Campos Maia on October 15, 2025 in Mirassol, Brazil. (Photo by Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05h00.

Mirassol e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 20h30 (de Brasília), no estádio Maião, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Duelo segue empatado após o jogo de ida

Na primeira partida, disputada no estádio Cícero de Souza Marques, as equipes empataram por 1 a 1.

Com isso, o confronto permanece em aberto. Quem vencer no interior paulista avança, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Mirassol tenta fazer valer o mando de campo

O Mirassol conta com o apoio da torcida no Maião para buscar a classificação.

O RB Bragantino precisa de uma vitória fora de casa para seguir na Copa do Brasil.

Onde assistir Mirassol x RB Bragantino ao vivo?

A partida terá transmissão do Prime Video.

Que horas é o jogo Mirassol x RB Bragantino hoje?

O confronto acontece às 20h30 (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosCopa do Brasil
Próximo

Mais de Esporte

Vasco x Paysandu: horário, onde assistir e cenário do jogo

CazéTV contrata Romário e outros ex-jogadores para a Copa do Mundo

Florentino Pérez critica vazamento de briga no Real Madrid e descarta deixar presidência

Jason Collins, 1º jogador assumidamente gay da NBA, morre aos 47 anos

Mais na Exame

Minhas Finanças

Declarou Imposto de Renda errado? Saiba como (e até quando) corrigir

Pop

Justiça condena homem acusado de roubar músicas inéditas de Beyoncé

Esporte

CazéTV contrata Romário e outros ex-jogadores para a Copa do Mundo

Brasil

Metroviários de SP desistem de greve no Metrô marcada para quarta-feira