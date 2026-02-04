Esporte

Bragantino x Atlético-MG: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

A partida acontece nesta quarta-feira, 4, em Bragança Paulista

Bragantino: time do interior paulista joga em casa nessa rodada do Brasileirão (Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h15.

Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A bola rola às 19h (horário de Brasília).

O duelo será disputado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O Bragantino ocupa a 9ª colocação, enquanto o Atlético-MG aparece logo atrás, em 11º lugar. As duas equipes somam três pontos após a rodada de estreia.

Onde assistir a Bragantino x Atlético-MG?

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere.

Que horas é o jogo Bragantino x Atlético-MG?

O jogo é nesta quarta-feira, 4, às 19h (horário de Brasília), no Cícero de Souza Marques.

