Esporte

Coritiba x Santos: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images) ((Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images) ((Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05h00.

Coritiba e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Confronto segue totalmente aberto

O primeiro jogo, disputado na Vila Belmiro, terminou empatado por 0 a 0.

Dessa forma, quem vencer no Paraná garante a vaga na próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Coritiba conta com o apoio da torcida

O Coritiba terá o mando de campo no duelo decisivo e tenta aproveitar esse fator para avançar.

O Santos busca uma vitória como visitante para seguir vivo na competição.

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo?

A partida terá transmissão do Prime Video.

Que horas é o jogo Coritiba x Santos hoje?

O confronto acontece às 19h30 (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Copa do BrasilAgenda de jogosSantos Futebol Clube
Próximo

Mais de Esporte

Juventude x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Vasco x Paysandu: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mirassol x RB Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

CazéTV contrata Romário e outros ex-jogadores para a Copa do Mundo

Mais na Exame

Inteligência Artificial

O problema que a IA não resolveu ainda, segundo o head de IA do Canva

Mercados

Mesmo com taxa das blusinhas, vestuário chinês era até 13% mais barato

Pop

Justiça condena homem acusado de roubar músicas inéditas de Beyoncé

Esporte

CazéTV contrata Romário e outros ex-jogadores para a Copa do Mundo