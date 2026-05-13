Coritiba x Santos: horário, onde assistir e cenário do jogo

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images) ((Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de maio de 2026 às 05h00.
Coritiba e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.
O primeiro jogo, disputado na Vila Belmiro, terminou empatado por 0 a 0.
Dessa forma, quem vencer no Paraná garante a vaga na próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
O Coritiba terá o mando de campo no duelo decisivo e tenta aproveitar esse fator para avançar.
O Santos busca uma vitória como visitante para seguir vivo na competição.
A partida terá transmissão do Prime Video.
O confronto acontece às 19h30 (de Brasília).