Coritiba x Santos: horário, onde assistir e cenário do jogo

Coritiba e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Confronto segue totalmente aberto

O primeiro jogo, disputado na Vila Belmiro, terminou empatado por 0 a 0.

Dessa forma, quem vencer no Paraná garante a vaga na próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Coritiba conta com o apoio da torcida

O Coritiba terá o mando de campo no duelo decisivo e tenta aproveitar esse fator para avançar.

O Santos busca uma vitória como visitante para seguir vivo na competição.

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo?

A partida terá transmissão do Prime Video.

Que horas é o jogo Coritiba x Santos hoje?

O confronto acontece às 19h30 (de Brasília).