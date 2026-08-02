Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste domingo, 2

Neste domingo, 2, a bola vai rolar para mais quatro jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, o Palmeiras terá pela frente o Fortaleza, o Mirassol encara o Grêmio, a Chapecoense recebe o Cruzeiro e o Internacional enfrenta o Corinthians.
Além disso, nos jogos internacionais, haverá Campeonato Argentino, amistosos dos grandes clubes europeus e a Supercopa da Holanda.
Veja os jogos deste domingo, 2
Supercopa da Holanda
Amistosos
- 13h - Sunderland x Wrexham
- 16h - Liverpool x Leeds United
Copa do Brasil
- 16h - Palmeiras x Fortaleza
- 18h - Mirassol x Grêmio
- 18h30 - Chapecoense x Cruzeiro
- 19h30 - Internacional x Corinthians
Campeonato Argentino
- 17h - Newell's Old Boys x Boca Juniors
- 19h15 - River Plate x Rosario Central
Veja onde assistir aos jogos deste domingo, 2
N Sports
- 13h - PSV x AZ (Supercopa da Holanda)
SportyNet (TV e YouTube)
- 13h - Sunderland x Wrexham (Amistosos)
- 16h - Liverpool x Leeds United (Amistosos)
Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
- 16h - Palmeiras x Fortaleza (Copa do Brasil - oitavas de final)
ESPN e Disney+
- 17h - Newell's Old Boys x Boca Juniors (Campeonato Argentino)
- 19h15 - River Plate x Rosario Central (Campeonato Argentino)
Prime Video
- 18h - Mirassol x Grêmio (Copa do Brasil - oitavas de final)
- 19h30 - Internacional x Corinthians (Copa do Brasil - oitavas de final)
Sportv e Premiere
- 18h30 - Chapecoense x Cruzeiro (Copa do Brasil - oitavas de final)