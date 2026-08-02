Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste domingo, 2

A principal atração do dia serão os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Esportes: domingo de jogos será movimentado pela Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Esportes: domingo de jogos será movimentado pela Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 06h54.

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Neste domingo, 2, a bola vai rolar para mais quatro jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Em campo, o Palmeiras terá pela frente o Fortaleza, o Mirassol encara o Grêmio, a Chapecoense recebe o Cruzeiro e o Internacional enfrenta o Corinthians.

Além disso, nos jogos internacionais, haverá Campeonato Argentino, amistosos dos grandes clubes europeus e a Supercopa da Holanda.

Veja os jogos deste domingo, 2

Supercopa da Holanda

  • 13h - PSV x AZ

Amistosos

  • 13h - Sunderland x Wrexham
  • 16h - Liverpool x Leeds United

Copa do Brasil

  • 16h - Palmeiras x Fortaleza
  • 18h - Mirassol x Grêmio
  • 18h30 - Chapecoense x Cruzeiro
  • 19h30 - Internacional x Corinthians

Campeonato Argentino

  • 17h - Newell's Old Boys x Boca Juniors
  • 19h15 - River Plate x Rosario Central

Veja onde assistir aos jogos deste domingo, 2

N Sports

  • 13h - PSV x AZ (Supercopa da Holanda)

SportyNet (TV e YouTube)

  • 13h - Sunderland x Wrexham (Amistosos)
  • 16h - Liverpool x Leeds United (Amistosos)

Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

  • 16h - Palmeiras x Fortaleza (Copa do Brasil - oitavas de final)

ESPN e Disney+

  • 17h - Newell's Old Boys x Boca Juniors (Campeonato Argentino)
  • 19h15 - River Plate x Rosario Central (Campeonato Argentino)

Prime Video

  • 18h - Mirassol x Grêmio (Copa do Brasil - oitavas de final)
  • 19h30 - Internacional x Corinthians (Copa do Brasil - oitavas de final)

Sportv e Premiere

  • 18h30 - Chapecoense x Cruzeiro (Copa do Brasil - oitavas de final)
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