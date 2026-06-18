Unidos por uma bola autografada: a relação entre Messi, Mbappé e Copas do Mundo

A rivalidade entre Kylian Mbappé e Lionel Messi ganhou mais um capítulo curioso durante a Copa do Mundo de 2026. Enquanto os dois disputam posições entre os maiores artilheiros da história dos Mundiais, uma lembrança da final de 2022 segue guardada na coleção particular do atacante francês.

Segundo o jornal francês L'Equipe, Mbappé mantém em sua casa a bola da final da Copa do Mundo do Catar autografada por Messi. Após marcar os três gols da França na decisão vencida pela Argentina nos pênaltis, o atacante decidiu levar a bola da partida como recordação e aproveitou para pedir a assinatura do então companheiro de Paris Saint-Germain.

Na época, os dois dividiam o vestiário do PSG e protagonizaram uma das finais mais marcantes da história do torneio. Messi marcou dois gols e conquistou o título mundial que faltava em sua carreira, enquanto Mbappé anotou um hat-trick e levou a disputa para os pênaltis.

De acordo com a publicação, a bola segue guardada ao lado de outras peças importantes da trajetória do francês.

Disputa histórica segue viva

Se em 2022 os dois dividiram o protagonismo da decisão, em 2026 eles voltam a cruzar caminhos na corrida pelos livros de recordes.

Messi assumiu a liderança histórica da artilharia das Copas ao marcar três vezes na vitória da Argentina sobre a Argélia na estreia do Mundial. O camisa 10 chegou a 16 gols e igualou o alemão Miroslav Klose no topo da lista.

Mbappé também começou a competição em alta. O atacante marcou dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal e chegou a 14 gols em Copas do Mundo, empatando com Gerd Müller na terceira colocação do ranking.

A diferença entre os dois é de apenas dois gols, o que mantém aberta uma das disputas individuais mais interessantes desta edição do torneio.

Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo