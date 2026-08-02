Esporte

Fase de grupos copa 2026

Palmeiras x Fortaleza: horário, onde assistir e prováveis escalações

Verdão recebe o Fortaleza no Nubank Parque em busca de abrir vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil

Abel Ferreira: treinador quer mais um título para o Palmeiras ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) )

Abel Ferreira: treinador quer mais um título para o Palmeiras ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 07h09.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 2, às 16h, de Brasília, no Nubank Parque. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Verdão busca aproveitar o mando de campo para abrir vantagem no confronto, enquanto o Leão do Pici tenta sair de São Paulo com um resultado positivo para decidir a classificação diante de sua torcida no jogo de volta.

O Palmeiras vive grande fase na temporada, enquanto o Fortaleza aposta na força do elenco para surpreender fora de casa.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras atravessa um bom momento e soma cinco vitórias nos últimos seis jogos. Na fase anterior da Copa do Brasil, a equipe comandada por Abel Ferreira não encontrou dificuldades para eliminar a Jacuipense.

O Verdão venceu o jogo de ida por 3 a 0 e confirmou a classificação com uma goleada por 4 a 1 na volta, chegando embalado para iniciar a disputa das oitavas de final.

Como chega o Fortaleza para o confronto

O Fortaleza chega ao duelo tentando conquistar um bom resultado longe de casa para decidir a vaga em seus domínios. A equipe comandada por Paulo Autuori acumula duas vitórias e duas derrotas nos últimos compromissos.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Leão do Pici enfrentou o CRB em um confronto nordestino. Após vencer a partida de ida, em casa, o time segurou um empate sem gols no jogo de volta para avançar às oitavas.

Onde assistir a Palmeiras x Fortaleza

Palmeiras x Fortaleza, neste domingo, 02, às 16h, de Brasília, terá transmissão de Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Maurício e Jhon Arias; Flaco López.

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Lucas Sasha e Ronald; Vitinho, Rodriguinho, Luiz Fernando e Juan Miritello.

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