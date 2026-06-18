Assim como foi em anos históricos de Copa do Mundo, a Seleção Brasileira também colecionou camisas que marcaram uma nação. Impossível esquecer o uniforme de Ronaldo na Copa de 1994, ou de Kaká na campanha de 2002. Agora, rumo ao Hexa, ambas as camisas dos jogadores voltam ao Brasil em uma exposição inédita no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

A partir da próxima terça-feira, 23, a exposição gratuita "Mantos Campeões" traz modelos históricos de alguns dos maiores craques aos fãs de futebol em São Paulo. O projeto é assinado por Cassio Brandão, reconhecido pelo Guinness Book como o maior colecionador de camisas originais do esporte no mundo.

Do acervo de mais de 6,8 mil itens, ele pescou 18 relíquias — entre uniformes usados em campo por lendas do futebol e itens que ganharam as passarelas urbanas nos últimos 76 anos.

Da camisa 10 de Pelé ao fenômeno pop de Bad Bunny

A ala dedicada ao Brasil funciona como uma "linha do tempo" dos mundiais, e cobre o período de 1950 a 2022. Entre as 11 peças nacionais selecionadas, os principais destaques de jogo incluem a camisa 10 original utilizada por Pelé em 1971, ano da despedida oficial do artilheiro da Seleção, e o manto de número 20 utilizado por Ronaldo Fenômeno em 1994.

Também fazem parte da exposição a camisa 23 de Kaká na campanha de 2002 e a de outros ídolos de época, como uniformes clássicos de Djalma Santos (anos 50), Zito (Copa de 1962), do goleiro Zetti (1994) e a peça usada por Vini Jr. na Copa do Mundo de 2022.

Além do peso histórico dos gramados, a exposição traz uma forte conexão com a moda urbana e a música global. Estará exposto o agasalho oficial da Seleção Brasileira da década de 1960, que viralizou em fevereiro deste ano, após ser utilizado pelo astro porto-riquenho Bad Bunny durante sua apresentação em São Paulo.

Rivalidades internacionais

A escalação do projeto é completada por sete camisas oficiais de outras grandes potências do futebol mundial. Os visitantes poderão ver de perto mantos de jogo de craques como Lionel Messi (da campanha da Argentina em 2014), do uruguaio Diego Lugano (2014) e do inglês Wayne Rooney (2014), além de camisas de torcedor históricas personalizadas de Zinédine Zidane (França, 1998) e David Villa (Espanha, 2008).

Montada no Atrium Central do shopping, a mostra foi desenhada para atrair diferentes gerações de entusiastas e colecionadores. Além do circuito histórico e das curiosidades por trás de cada tecido, o espaço contará com ativações de entretenimento, incluindo mesas de pebolim, uma área de chute a gol e um ponto de encontro para troca de figurinhas.