Quando será o Nobel de Literatura? Veja horário e os escritores favoritos ao prêmio

O vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2026 será anunciado nesta quinta-feira, 8 de outubro, pela Academia Sueca, em Estocolmo, na Suécia. A divulgação encerra um processo de seleção que começa cerca de um ano antes e envolve indicações de especialistas, análise de obras e votações entre os integrantes da instituição.

Entre os nomes apontados como possíveis vencedores estão a escritora chinesa Can Xue, citada como favorita, a canadense Margaret Atwood e o escritor indiano-britânico Salman Rushdie.

A escolha do laureado cabe à Academia Sueca, instituição composta por 18 membros, entre escritores, professores e intelectuais. O processo de indicação começa em setembro do ano anterior à premiação, quando o Comitê Nobel encaminha formulários a profissionais e organizações autorizados a sugerir candidatos.

De acordo com o site oficial do Nobel, podem apresentar indicações professores universitários de literatura e linguística, vencedores de edições anteriores do prêmio e representantes de associações de escritores de diferentes países. Pessoas que pertencem a essas categorias também podem indicar candidatos mesmo sem receber o formulário.

Como funciona a seleção do Nobel de Literatura?

A lista inicial pode reunir cerca de 200 escritores indicados a cada edição, segundo Gisele Sapiro, diretora de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. A pesquisadora estuda a influência do Nobel na circulação de obras entre países, nas relações de poder do setor literário e no mercado internacional de traduções.

Sapiro explica que o Comitê Nobel também tem autonomia para incluir escritores na relação de candidatos, inclusive aqueles que participaram de processos de seleção anteriores.

Após o recebimento das indicações, o comitê passa por etapas de avaliação até reduzir a lista a cinco candidatos, geralmente durante o segundo trimestre do ano da premiação.

Entre junho e setembro, os integrantes da Academia Sueca analisam as obras dos autores selecionados e participam de discussões sobre suas produções literárias. A decisão é divulgada no início de outubro.

Embora as etapas de indicação e avaliação sejam conhecidas, a Academia Sueca não divulga os critérios específicos que orientam a escolha do vencedor. As informações sobre as deliberações e os nomes considerados durante o processo permanecem sob sigilo.

Quanto vale o Nobel de Literatura?

A escolha segue os princípios estabelecidos no testamento de Alfred Nobel, que destinou o prêmio literário ao autor de uma obra considerada de inspiração idealista.

Que horas será anunciado o vencedor do Nobel de Literatura?

O vencedor do Nobel de Literatura de 2026 será anunciado nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 8h, pelo horário de Brasília.

O laureado receberá 12 milhões de coroas suecas, valor equivalente a aproximadamente US$ 1,2 milhão.