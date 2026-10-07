Alzheimer e Parkinson: cientistas identificam alvo para reduzir inflamação no cérebro

Cientistas identificaram um possível novo caminho para reduzir a inflamação no cérebro, processo associado a doenças como Alzheimer e Parkinson. Em experimentos com células e tecido cerebral humano, o bloqueio de um receptor chamado P2X7 diminuiu significativamente a resposta inflamatória.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica Brain e liderado por pesquisadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Os resultados podem abrir caminho para investigar medicamentos capazes de atuar sobre a neuroinflamação.

Além de Alzheimer e Parkinson, esse processo está relacionado a condições como traumatismo cranioencefálico, esclerose múltipla, depressão, psicose e esquizofrenia.

Como o receptor P2X7 age no cérebro?

A equipe investigou o P2X7, receptor envolvido na sinalização inflamatória. Para isso, utilizou culturas de células humanas e amostras de tecido cerebral obtidas durante procedimentos neurocirúrgicos. Os cientistas observaram que a ativação do receptor favorece a liberação de citocinas, proteínas envolvidas na regulação das respostas inflamatórias.

Quando utilizaram um antagonista específico para bloquear o P2X7, houve uma redução significativa da inflamação no tecido analisado. O trabalho se concentrou sobretudo na liberação da interleucina-1 beta (IL-1β), uma citocina associada à resposta inflamatória.

Segundo Nicholas Barnes, professor da Universidade de Birmingham e autor correspondente do artigo, identificar esse mecanismo pode ajudar na busca por terapias direcionadas à neuroinflamação.

Células de defesa ajudaram na descoberta

Uma parte importante da pesquisa envolveu a microglia, conjunto de células imunológicas que participa da resposta do cérebro a lesões e processos inflamatórios.

Estudar essas estruturas fora do sistema nervoso é um desafio uma vez que elas perdem rapidamente algumas de suas características quando retiradas do ambiente cerebral.

Para contornar o problema, os pesquisadores desenvolveram um método utilizando monócitos, um tipo de glóbulo branco encontrado no sangue. Essas células foram convertidas em estruturas semelhantes à microglia.

A estratégia permitiu observar como células humanas reagiam aos sinais inflamatórios e o que acontecia quando o receptor P2X7 era bloqueado. Com o antagonista, a equipe conseguiu interferir nos sinais liberados pelas células à medida que elas sofriam danos e morriam.

Resultado foi testado em tecido cerebral humano

Depois dos experimentos com células cultivadas em laboratório, os pesquisadores verificaram se o mesmo mecanismo poderia ser observado diretamente no tecido cerebral humano.

As amostras utilizadas haviam sido coletadas durante procedimentos neurocirúrgicos. Nelas, o bloqueio do P2X7 também reduziu significativamente a resposta inflamatória. Essa etapa é importante porque permitiu verificar o mecanismo em material humano, e não apenas em modelos celulares desenvolvidos em laboratório.

Os autores consideram que os resultados fornecem uma base para avançar na investigação do receptor como possível alvo terapêutico.

Descoberta ainda não é tratamento para Alzheimer

Apesar dos resultados, o trabalho não demonstrou que bloquear o P2X7 trate Alzheimer, Parkinson ou outras doenças neurológicas em pacientes. Segundo os autores, uma das próximas etapas será desenvolver ensaios clínicos envolvendo pacientes com doenças neurodegenerativas e pessoas que sofreram traumatismo cranioencefálico.

Outro ponto levantado pelos pesquisadores é a possibilidade de aproveitar medicamentos já desenvolvidos para bloquear esse receptor. A estratégia poderia acelerar futuras pesquisas sobre tratamentos direcionados à neuroinflamação. Ainda será necessário determinar em estudos clínicos se essa abordagem é segura e eficaz em pacientes.