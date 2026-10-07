CR7 deixa mensagem carinhosa para Messi após despedida de camisa 10 da Argentina

RESUMO | Após o anúncio da aposentadoria definitiva de Lionel Messi da seleção da Argentina, o craque português Cristiano Ronaldo surpreendeu e demonstrou enorme respeito ao seu maior rival histórico, publicando uma mensagem emocionante nas redes sociais exaltando o legado construído pelo camisa 10 argentino.

A história do futebol moderno foi marcada por uma das rivalidades mais espetaculares, longevas e equilibradas de todos os tempos. No entanto, quando os holofotes se apagam e as chuteiras são guardadas, o que prevalece entre os gênios é o respeito mútuo. Após a emocionante despedida de Lionel Messi da seleção da Argentina, Cristiano Ronaldo utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem pública ao seu eterno oponente.

Em resposta direta a uma postagem de despedida de Leo, o astro português escreveu um tributo curto, mas repleto de significado:

"Leo, tantos anos defendendo a teu país e uma história que ficará para sempre. Todo o respeito pelo que conquistou com a Argentina. Um abraço", publicou CR7, misturando o português e o espanhol em um gesto de carinho e reconhecimento.

O tamanho de uma rivalidade lendária

A manifestação de Cristiano coroa anos de respeito recíproco construídos dentro e fora dos gramados. Ao longo de suas brilhantes carreiras, Messi e Cristiano dividiram o protagonismo do futebol europeu e mundial, travando duelos em clássicos espanhóis entre Real Madrid e Barcelona, além de disputas acirradas por títulos individuais como a Bola de Ouro.

Estatísticas oficiais apontam que os dois se enfrentaram em 37 ocasiões oficiais e amistosas, registrando um equilíbrio:

Confrontos diretos: 36 partidas oficiais e 1 amistoso internacional (incluindo o combinado da liga saudita contra o PSG).

Gols no duelo: Messi marcou 22 gols contra as equipes de Cristiano, enquanto o português balançou as redes 21 vezes nos confrontos diretos.

Messi marcou 22 gols contra as equipes de Cristiano, enquanto o português balançou as redes 21 vezes nos confrontos diretos. Vitórias: O argentino levou a melhor em 16 partidas, o português venceu 11 vezes, e houve 9 empates no tempo regulamentar.

O adeus histórico de Lionel Messi na Argentina

A despedida oficial de Lionel Messi da Seleção Argentina aconteceu em outubro de 2026, no Estádio Monumental de Núñez, em uma partida amistosa contra o Benin. Diante de mais de 85.000 torcedores, o camisa 10 encerrou uma trajetória de 21 anos vestindo as cores de seu país, coroada com o inesquecível título da Copa do Mundo de 2022 e duas taças da Copa América.

Visivelmente emocionado e aplaudido de pé por companheiros e rivais, Messi deixou sua marca com mais um gol de pênalti na vitória por 3 a 0, sacramentando o fim de uma era marcada por recordes e liderança.

A crise de Cristiano Ronaldo e o racha com Jorge Jesus em Portugal

Em rota de colisão completamente oposta, Cristiano Ronaldo protagoniza uma crise sem precedentes nos bastidores da Seleção Portuguesa. Após abandonar a concentração da equipe durante a disputa da Liga das Nações, o capitão de 41 anos publicou um manifesto detalhado acusando o técnico Jorge Jesus de quebrar acordos verbais de vestiário sobre seu tempo de utilização em campo e de faltar com a verdade perante a opinião pública.

Enquanto Jorge Jesus adota uma postura de cautela e foco estrito no trabalho à frente da equipe lusa, fontes da imprensa europeia apontam que o futuro de CR7 na seleção sob a gestão do atual treinador tornou-se incerto, mesmo com o jogador manifestando o desejo de retornar no futuro para realizar partidas oficiais de despedida diante de sua torcida.

Qual foi a reação de Cristiano Ronaldo à aposentadoria de Messi?

CR7 deixou um comentário público e respeitoso na postagem de despedida de Messi, elogiando sua longa trajetória e os títulos conquistados com a seleção da Argentina.

Quantas vezes Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se enfrentaram na carreira?

Eles disputaram 37 partidas entre jogos oficiais por clubes, seleções e amistosos.

Quem venceu mais duelos diretos entre os dois?

Nos confrontos diretos, Lionel Messi soma 16 vitórias, contra 11 triunfos de Cristiano Ronaldo, além de 9 empates.

Onde a mensagem foi publicada?

A homenagem foi feita através de um comentário na conta oficial de Instagram em que Messi anunciava sua despedida da seleção argentina.