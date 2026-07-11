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Fase de grupos copa 2026

Que horas começa Argentina x Suíça hoje? Veja horário e onde assistir

Argentina e Suíça disputam vaga na semifinal da Copa do Mundo 2026 após campanhas marcadas por jogos decisivos no mata-mata

Lionel Messi: jogador da Seleção Argentina na Copa do Mundo (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Lionel Messi: jogador da Seleção Argentina na Copa do Mundo (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 08h40.

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A Argentina já conhece as informações da partida contra a Suíça, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo foi confirmado após o término das oitavas de final do torneio.

O confronto será disputado no sábado, 11, no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida começa às 22h (de Brasília).

  • Data e horário: sexta-feira, 11 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos
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Entenda o cenário de Argentina x Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026

A atual campeã do mundo garantiu vaga entre as oito melhores seleções após liderar o seu grupo de forma invicta. Na estreia, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. Em seguida, derrotou a Áustria por 2 a 0, novamente com dois gols do camisa 10. A campanha na fase de grupos terminou com triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia, em partida que também teve gol do capitão argentino.

Nos confrontos eliminatórios, a equipe de Lionel Scaloni encontrou maior resistência. Nos 16-avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2. Já nas oitavas de final, a seleção protagonizou uma reação diante do Egito. Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0, marcou três vezes nos 14 minutos finais, com Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández, venceu por 3 a 2 e confirmou a classificação para as quartas de final.

Relembre o duelo entre Argentina e Suíça pelas oitavas de final da Copa de 2014

A Suíça iniciou sua campanha com empate por 1 a 1 diante do Catar. Na rodada seguinte, goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e fechou a fase de grupos com vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, um dos países-sede da competição, resultado que garantiu sua vaga na fase eliminatória.

No mata-mata, os suíços eliminaram a Argélia com vitória por 2 a 0, graças aos gols de Embolo e Ndoye. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Murat Yakin enfrentou a Colômbia sem contar com Johan Manzambi, principal destaque do elenco. Após empate sem gols ao longo dos 120 minutos, a decisão foi para os pênaltis. A Suíça venceu por 4 a 3, com Gregor Kobel defendendo a cobrança de Juan Camilo Hernández e assegurando a classificação.

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