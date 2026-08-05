Quem é Dreamfyre, o poderoso dragão que Helaena se recusa a montar em 'A Casa do Dragão'

Depois de permanecer por boa parte de "A Casa do Dragão" como uma presença quase escondida, Dreamfyre finalmente ganhou o destaque que sua história merece. O dragão ligado a Helaena Targaryen está entre os mais antigos vivos durante a Dança dos Dragões e carrega uma trajetória que começou décadas antes do nascimento de sua atual cavaleira.

A terceira temporada ampliou essa relação ao mostrar Helaena montada em Dreamfyre durante uma de suas visões. A sequência também reforçou uma pergunta que acompanha a personagem desde o início da guerra: se Helaena possui um dragão tão poderoso, por que evita voar com ele para o campo de batalha?

Quem é Dreamfyre em 'A Casa do Dragão' ?

Dreamfyre é uma dragão-fêmea de coloração azul-clara e marcas prateadas, nascida durante o reinado de Aegon, o Conquistador. Isso significa que ela já tinha muitas décadas de vida quando começou a Dança dos Dragões.

Sua primeira cavaleira foi Rhaena Targaryen, filha do rei Aenys I e neta de Aegon, o Conquistador. Rhaena reivindicou Dreamfyre ainda jovem e desenvolveu uma ligação duradoura com a criatura.

As duas permaneceram juntas durante grande parte da vida da princesa. Dreamfyre também ficou conhecida por produzir diferentes ninhadas de ovos, característica que posteriormente daria origem a uma das teorias mais famosas envolvendo os dragões da família Targaryen.

Após a morte de Rhaena, em 73 d.C., Dreamfyre ficou décadas sem uma cavaleira até criar um novo vínculo com Helaena Targaryen.

Helaena é realmente cavaleira de Dreamfyre?

Nos livros de George R.R. Martin, sim. Helaena reivindicou Dreamfyre aos 11 anos e tornou-se oficialmente sua segunda cavaleira conhecida. Essa relação muda após o assassinato brutal de seu filho Jaehaerys, quando a princesa é tomada pelo luto e abandona os voos com Dreamfyre.

A adaptação televisiva adotou uma abordagem diferente para essa relação. Helaena possui o vínculo com Dreamfyre, mas demonstra pouco interesse em usar a criatura, principalmente quando a guerra entre Verdes e Pretos transforma os dragões em armas.

Essa diferença ficou evidente quando Aemond tentou convencer a irmã a participar dos combates ao lado dele. Helaena recusou a proposta e deixou clara sua resistência à ideia de queimar pessoas com Dreamfyre.

Por que Helaena evita voar em Dreamfyre?

A terceira temporada começou a apresentar uma explicação mais clara para essa escolha. A diretora Nina Lopez-Corrado explicou, em entrevista à Entertainment Weekly, que a relação de Helaena com os dragões foi construída de maneira semelhante à visão que Viserys tinha dessas criaturas. Para a personagem, o poder dos dragões possui uma capacidade destrutiva capaz de transformar quem decide utilizá-los.

Essa percepção ajuda a explicar a resistência da personagem em participar da guerra. Helaena entende o poder que possui através de Dreamfyre, mas também reconhece as consequências de usá-lo sobre exércitos e cidades.

A própria série transforma essa ideia em imagem durante uma das visões da personagem. Helaena se vê montada em Dreamfyre enquanto lança fogo contra várias pessoas.

A série mudou a história de Helaena e Dreamfyre

A decisão representa uma mudança em relação a "Fogo & Sangue". No livro, Helaena é descrita como uma cavaleira de dragão ativa antes da guerra. A personagem gostava de voar com Dreamfyre, embora jamais tenha participado de batalhas durante a Dança dos Dragões.

Em "A Casa do Dragão", os roteiristas transformaram essa distância entre Helaena e Dreamfyre em parte da personalidade da princesa. Seu vínculo com profecias e sua capacidade de enxergar acontecimentos futuros também receberam muito mais espaço do que no material original.

A terceira temporada explora essas duas características em conjunto. Dreamfyre passa a aparecer nas visões de Helaena como uma representação do poder que ela possui e das consequências que poderiam surgir caso escolhesse utilizá-lo.

Some think HBO completely changed Dreamfyre’s appearance. Others believe this was brilliant foreshadowing for the Storming of the Dragonpit. Some are simply happy we finally got Helaena and Dreamfyre together after years of waiting. And others think one of the most anticipated… pic.twitter.com/aeoThx0CRv — ADA (@Uc_heyy02) August 3, 2026

Dreamfyre pode ter ligação com Daenerys Targaryen

A história de Dreamfyre ainda guarda uma possível conexão com "Game of Thrones". Durante o período em que Rhaena Targaryen vivia em Pedra do Dragão, três ovos foram roubados por Elissa Farman, antiga companheira próxima da princesa. Elissa fugiu de Westeros e vendeu os ovos em Essos. O destino deles jamais foi confirmado.

Por isso, existe uma antiga teoria dos fãs da franquia de que esses seriam os mesmos três ovos que, séculos depois, chegaram às mãos de Daenerys Targaryen e deram origem a Drogon, Rhaegal e Viserion.

Qual é o destino de Dreamfyre?

A história de Dreamfyre ainda reserva um dos episódios mais violentos da Dança dos Dragões. Durante a invasão do Fosso dos Dragões pela população de Porto Real, a criatura fica presa no local enquanto uma multidão invade o espaço para matar os dragões mantidos ali.

Dreamfyre reage e provoca uma enorme quantidade de mortes. Segundo "Fogo & Sangue", ela mata mais pessoas do que os outros três dragões presentes no Fosso juntos.

A criatura consegue se libertar das correntes e tenta escapar voando, mas acaba atingindo o teto da construção. Parte da estrutura desaba, provocando sua morte.

Na série, o destino de Dreamfyre poderá ser revelado em breve. O oitavo e último episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão" será exibido no próximo domingo, 9, e pode mostrar se a adaptação seguirá o caminho descrito em "Fogo & Sangue" para a dragão de Helaena.