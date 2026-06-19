Meia do Marrocos sobre duelo com a Escócia: 'mais difícil do que jogo contra o Brasil'

O Brasil estreou com empate diante do Marrocos na Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha não conseguiu superar a seleção marroquina, e o placar terminou em 1 a 1, com as equipes dividindo os pontos na 1ª rodada do Grupo C.

Já a Escócia, no outro jogo da chave, derrotou o Haiti por 1 a 0 e largou com 3 pontos, assumindo a liderança do grupo. Assim, colocou pressão sobre as duas seleções que ainda vão enfrentar os escoceses: Brasil e Marrocos.

Os marroquinos encaram os europeus nesta sexta-feira, 19, às 19h, no horário de Brasília, e o duelo promete ser decisivo para o país africano, que precisa vencer para ficar em situação confortável na busca pela classificação.

Assim, em entrevista coletiva, o meia Ounahi afirmou que a partida contra a Escócia será ainda mais difícil do que a estreia contra o Brasil, na estreia da Copa do Mundo de 2026.

"O jogo (contra Escócia) será mais importante e, eu diria, ainda mais difícil do que o jogo contra o Brasil. Agora vamos enfrentar um time mais físico, que já tem três pontos, e não podemos esquecer disso. Vai ser um tipo diferente de futebol comparado ao Brasil: eles jogam na bola longa, não têm medo de jogar duro. E precisamos vencer, para que a terceira partida seja um pouco mais fácil para nós", disse o jogador.

Situação do grupo

Com a vitória na estreia, a Escócia tem chances de garantir a classificação nesta rodada.

Para isso, basta derrotar os marroquinos. Já Brasil e Marrocos, com 1 ponto cada, chegam para seus jogos buscando a vitória para não passarem sufoco na última rodada na luta por uma vaga na próxima fase.

E o Haiti, que perdeu na estreia, pode ser eliminado da Copa do Mundo de 2026 em caso de novo revés.