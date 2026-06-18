Ancelotti fará mudanças no Brasil para jogo contra Haiti e fala sobre Endrick: 'É paciente'

O técnico Carlo Ancelotti indicou nesta quinta-feira, 18, que a seleção brasileira terá alterações para a partida contra o Haiti, marcada para esta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, na Filadélfia.

Embora tenha definido a formação que iniciará o confronto, o treinador evitou revelar os titulares e sinalizou que Endrick ainda não deve começar entre os 11 escolhidos.

Ao comentar as opções ofensivas disponíveis, Ancelotti comparou características de alguns atacantes e destacou a maturidade do jovem jogador do Real Madrid.

"Matheus Cunha tem mais qualidade de meia, um atacante diferente do Igor Thiago, forte nos duelos e agressivo na recuperação. Endrick não é nem um nem outro, é outra coisa. Para mim, é outra coisa. É um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta Copa do Mundo e na próxima. Ele é paciente, não tem pressa. É muito maduro para a idade que tem. Isso é um aspecto muito importante. A família dele também é muito paciente. São aspectos importantes para um jovem", destacou Ancelotti.

Durante os treinamentos da semana, o comandante realizou testes em diferentes setores da equipe, com foco especial no sistema ofensivo. Entre as alternativas avaliadas esteve a utilização de quatro atacantes, cenário que incluiria Luiz Henrique aberto pela direita e Endrick atuando mais centralizado, deixando Lucas Paquetá fora da formação.

No setor defensivo, Danilo apareceu entre os titulares no lugar de Ibañez. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos permaneceram na equipe. Já no meio-campo, Fabinho foi testado na vaga de Casemiro, formando dupla com Bruno Guimarães.

Ancelotti explicou que fatores físicos e disciplinares também influenciam suas escolhas para a sequência da competição.

"Os cartões podem influenciar. Essa é a razão pela qual mudei no último jogo. Alguma mudança vamos fazer. Alguns jogadores podem estar mais frescos do que outros. Temos que melhorar nos aspectos de equilíbrio, passe e qualidade. Temos que jogar um jogo mais intenso. Temos jogadores de qualidade, rápidos e fortes. Como equipe, temos que fazer melhor", disse o treinador.

Depois do empate por 1 a 1 diante do Marrocos na estreia, o técnico fez uma avaliação do Haiti e afirmou que o adversário merece atenção, apesar de ser apontado como um dos menos cotados da chave.

"Haiti mostrou qualidade física, está bastante organizada, com sistema claro, centroavante de referência, muito alto, jogam um bom futebol com as características que eles têm. Temos que respeitar como todos os rivais. Copa do Mundo não tem jogo com resultado claro. Todos os jogos são equilibrados".

Sobre Raphinha, Ancelotti ressaltou a versatilidade do atacante e sua importância dentro do elenco brasileiro.

"Raphinha pode jogar em todas as posições na frente. Jogou na direita, depois na esquerda, sempre jogou bem, e ele tem toda a confiança do mundo, para mim é um dos melhores jogadores do mundo".

Questionado sobre a possibilidade de Paquetá retornar ao time titular, o treinador não confirmou a escalação, mas destacou a contribuição do meio-campista para o controle das partidas.

"Não posso confirmar Paquetá, mas ele entrega mais controle do jogo. Todos que não jogaram bem podem ter outras oportunidades. Ele sabe que não foi bem, mas é importante e temos que considerá-lo também. Ninguém foi no seu melhor nível no primeiro tempo do primeiro jogo".

Ancelotti também comentou sua visão sobre o modelo de jogo da seleção e afirmou que busca uma equipe capaz de se adaptar a diferentes contextos dentro das partidas.

"Brasil tem várias identidades. Não quero uma só. Quero que a equipe possa fazer muitas coisas. Defender com bloco baixo, atacar com qualidade, ser agressivo na frente. A identidade é clara. Mas não esperem uma identidade clara por que não quero uma só identidade. Quero uma equipe que saiba fazer muitas facetas no futebol".

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil e o Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, 19, na segunda semana de Copa do Mundo 2026. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C.

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