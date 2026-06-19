Qual é o time do Haiti? Conheça o rival do Brasil na Copa

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

A seleção haitiana chega ao confronto após uma estreia difícil no Mundial. O time perdeu por 1 a 0 para a Escócia, em Boston, e ocupa a última posição do Grupo C, que também conta com Brasil, Marrocos e a própria equipe escocesa. Já a seleção brasileira estreou com empate por 1 a 1 diante dos marroquinos.

O duelo contra o Brasil marca o retorno do Haiti à principal competição do futebol mundial depois de mais de cinco décadas. A equipe garantiu vaga na Copa de 2026 após uma campanha histórica nas Eliminatórias da Concacaf, superando dificuldades como a instabilidade política no país e a necessidade de realizar parte dos jogos fora de casa.

Quem é a seleção do Haiti?

O Haiti disputa sua segunda Copa do Mundo na história. A única participação anterior aconteceu em 1974, quando a equipe esteve no Mundial realizado na Alemanha Ocidental.

Apesar de ser uma das seleções menos tradicionais do torneio, o Haiti possui uma trajetória marcada por momentos importantes no futebol da Concacaf. A classificação para 2026 encerrou um longo período de ausência e colocou novamente o país no cenário internacional.

O técnico Sébastien Migné convocou 26 jogadores para a competição. O principal nome do elenco é o atacante Duckens Nazon, considerado o maior artilheiro da história da seleção haitiana.

Quem são os principais jogadores do Haiti?

Além de Nazon, o elenco haitiano conta com atletas que atuam em clubes de diferentes países da Europa e da América do Norte.

Entre os convocados estão o goleiro Johnny Placide, do SC Bastia, o zagueiro Ricardo Ade, da LDU Quito, o meio-campista Jeanricner Bellegarde, do Wolverhampton Wanderers, e atacantes como Frantzdy Pierrot, do Çaykur Rizespor, e Wilson Isidor, do Sunderland AFC.

A equipe também tem jogadores ligados a clubes dos Estados Unidos, Canadá, França, Bélgica e outros mercados europeus.

Como chega o Haiti para enfrentar o Brasil?

O Haiti chega pressionado após a derrota na estreia, resultado que deixou a seleção em situação complicada no Grupo C. Contra a Escócia, a equipe não conseguiu balançar as redes e precisa pontuar diante do Brasil para continuar com chances de avançar.

A seleção brasileira, por outro lado, busca a primeira vitória no Mundial após o empate contra Marrocos. O confronto aparece como uma oportunidade para a equipe comandada por Carlo Ancelotti ganhar confiança e melhorar sua posição na chave.

Com estilos e históricos diferentes, Brasil e Haiti fazem um duelo inédito em Copas do Mundo. Enquanto os brasileiros tentam confirmar o favoritismo, os haitianos buscam repetir o feito histórico de voltar a competir entre as melhores seleções do planeta.