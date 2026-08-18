Qual será o próximo torneio de João Fonseca após desistência em Cincinnati?

Após deixar o Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca terá como próximo foco a recuperação física antes do US Open, último Grand Slam da temporada. O torneio norte-americano será o próximo compromisso previsto no calendário do brasileiro.

A chave principal do US Open começa em 30 de agosto, daqui a 12 dias, enquanto a final está prevista para 13 de setembro. Fonseca, portanto, terá menos de duas semanas até o início da competição.

A desistência em Cincinnati foi comunicada na noite de segunda-feira, 17. O brasileiro sentiu um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen e optou por não seguir na competição.

Fonseca enfrentaria nesta terça-feira, 18, o australiano Christopher O'Connell, número 129 do mundo, pela terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. As dores, no entanto, impediram a participação do brasileiro na partida.

Veja abaixo a manifestação de João Fonseca sobre a desistência: