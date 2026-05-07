Medjedovic: conheça o 1º adversário de João Fonseca no Aberto de Roma

O tenista João Fonseca já sabe quem será seu adversário de estreia no Masters 1000 de Roma. Atual número 29 do mundo e cabeça de chave do torneio, o brasileiro enfrenta o sérvio Hamad Medjedovic, 67º do ranking da ATP, neste sábado, 9, ainda sem horário definido.

Medjedovic garantiu vaga após vencer o francês Valentin Royer (71º lugar no ranking da ATP) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta quinta-feira, 7.

A partida contra Fonseca, inédita no circuito, será válida pela segunda rodada do torneio disputado no Foro Itálico, na Itália, e terá transmissão da ESPN 2, Disney+ e Tennis TV.

A estreia do brasileiro estava inicialmente prevista para sexta-feira, 8, mas foi adiada para sábado por causa das chuvas que atingiram a Itália e alteraram o calendário do torneio.

Quem é Hamad Medjedovic?

Aos 22 anos, Hamad Medjedovic é considerado uma das promessas da nova geração do tênis sérvio. O atleta começou a jogar aos 10 anos, influenciado pelo pai e inspirado em Novak Djokovic, principal nome da história do tênis do país.

A relação entre Djokovic e Medjedovic começou em 2020, quando o jovem ainda competia em torneios amadores. Em entrevista ao portal Sportskeeda, o pai do atleta revelou que o ex-número 1 do mundo ajudou financeiramente o filho no início da carreira.

Segundo o relato, Djokovic apenas pediu que Medjedovic repetisse o gesto no futuro e ajudasse outros atletas quando estivesse consolidado no circuito.

Campeão do Next Gen Finals

Medjedovic ganhou projeção internacional em 2023, quando conquistou o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-21 do mundo. Na edição seguinte do torneio, foi a vez de João Fonseca levantar o troféu.

Depois do título, o sérvio passou a frequentar torneios maiores e teve destaque no próprio Masters 1000 de Roma em 2024. Na ocasião, venceu Alexei Popyrin e Alejandro Davidovich Fokina antes de cair para Daniil Medvedev em três sets.

O sérvio também já disputou Roland Garros e Wimbledon. Seus melhores resultados em nível ATP aconteceram em torneios 250: foi vice-campeão em Belgrado, em 2024, diante de Denis Shapovalov, e voltou a uma final em Marselha, em 2025, quando derrotou Medvedev na semifinal antes de perder o título para Ugo Humbert.

Como chega Fonseca?

Esta será apenas a segunda participação do tenista brasileiro no Masters 1000 de Roma, mas a primeira como cabeça de chave. Neste ano, ele retorna ao torneio em um cenário diferente após consolidar seu nome entre os principais jovens do circuito.

No ano passado, Fonseca caiu na estreia para o húngaro Fabian Maroszan. Desde então, acumulou quartas de final no Masters 1000 de Monte Carlo, quartas no ATP 500 de Munique e terceira rodada no Masters de Madri.

Em entrevista à Tennis TV, o carioca afirmou que as características das quadras em Roma favorecem seu estilo de jogo. "Uma quadra de saibro mais lenta, onde consigo gerar mais velocidade e a bola não fica fora de controle. Me sinto bastante confiante com o meu jogo e nos treinos; estou ansioso pela minha estreia", afirmou.

Fonseca também disse acreditar que ainda pode evoluir em aspectos técnicos e mentais. "Joguei algumas partidas muito boas, não posso reclamar; boas lutas, boas experiências e, acima de tudo, sinto que estou aprendendo muito, o que é realmente importante. Saber o que você pode e deve melhorar é vital, e sinto que sei disso", disse.

Caso avance à terceira rodada, Fonseca poderá enfrentar Denis Shapovalov, Mariano Navone ou Felix Auger-Aliassime.