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João Fonseca x Hamad Medjedovic: que horas e onde assistir ao jogo do Aberto de Roma

Brasileiro estreia no Masters 1000 de Roma neste sábado, 9, contra o sérvio Hamad Medjedovic; veja detalhes da partida

João Fonseca: tenista brasileiro é o número 29 do mundo no ranking da ATP (Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW )

João Fonseca: tenista brasileiro é o número 29 do mundo no ranking da ATP (Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW )

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h03.

O tenista brasileiro João Fonseca, número 29 do mundo e cabeça de chave do Masters 1000 de Roma, estreia neste sábado, 9, contra o sérvio Hamad Medjedovic, atual 67º do ranking da ATP.

A partida, válida pela segunda rodada do torneio disputado no Foro Itálico, na Itália, ainda não teve horário definido.

Que horas é o jogo de João Fonseca?

O confronto entre João Fonseca e Hamad Medjedovic acontece neste sábado, 9, mas a organização do torneio ainda não divulgou o horário oficial da partida.

A estreia do brasileiro estava inicialmente marcada para sexta-feira, 8, mas foi adiada após as chuvas que atingiram a Itália e alteraram o calendário do torneio.

Onde assistir a João Fonseca x Hamad Medjedovic?

O jogo terá transmissão ao vivo de ESPN 2, Disney+ e Tennis TV.

Quem é Hamad Medjedovic?

Aos 22 anos, Hamad Medjedovic é considerado uma das principais promessas do tênis sérvio. O atleta ganhou projeção internacional em 2023, quando conquistou o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-21 do mundo. Na edição seguinte do torneio, foi a vez de João Fonseca levantar o troféu.

Medjedovic é apadrinhado pelo tenista sérvio Novak Djokovic. A relação dos dois começou em 2020, quando o jovem ainda disputava torneios amadores. Em entrevista ao portal Sportskeeda, o pai do atleta afirmou que o ex-número 1 do mundo ajudou financeiramente o filho no início da carreira.

Como chega João Fonseca?

Esta será a segunda participação de João Fonseca no Masters 1000 de Roma e a primeira como cabeça de chave.

Desde a edição passada, o brasileiro acumulou campanhas de destaque no circuito, com quartas de final no Masters 1000 de Monte Carlo e no ATP 500 de Munique, além de terceira rodada no Masters de Madri.

Em entrevista à Tennis TV, Fonseca afirmou que as características das quadras em Roma favorecem seu estilo de jogo. “Uma quadra de saibro mais lenta, onde consigo gerar mais velocidade e a bola não fica fora de controle. Me sinto bastante confiante com o meu jogo e nos treinos; estou ansioso pela minha estreia”, afirmou.

Caso avance à terceira rodada, Fonseca poderá enfrentar Denis Shapovalov, Mariano Navone ou Felix Auger-Aliassime.

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