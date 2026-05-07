Esporte

Com 16 gols, Klose lidera artilharia da Alemanha (e da história) em Copas do Mundo

Atacante lidera ranking histórico e também é o maior goleador da história dos Mundiais

Miroslav Klose: Jogador, já aposentado, é quem lidera o ranking de artilheiros da alemanha ((Foto: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images))

Miroslav Klose: Jogador, já aposentado, é quem lidera o ranking de artilheiros da alemanha ((Foto: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de maio de 2026 às 11h50.

Miroslav Klose é o maior artilheiro da Seleção Alemã na história das Copas do Mundo. Com 16 gols, o atacante lidera não apenas o ranking da Alemanha, mas também a lista geral de goleadores do torneio.

A marca foi consolidada na Copa do Mundo de 2014, quando Klose marcou seu 16º gol e ultrapassou o brasileiro Ronaldo Nazário, que tinha 15. Na mesma edição, a Alemanha conquistou o título mundial, com o atacante participando da campanha histórica.

Antes dele, o principal nome da artilharia alemã em Copas era Gerd Müller, que somou 14 gols em apenas duas edições (1970 e 1974). O ex-atacante foi um dos maiores finalizadores da história do futebol e referência da Alemanha por décadas.

O ranking histórico da seleção ainda conta com outros nomes importantes. Jürgen Klinsmann aparece com 11 gols, seguido por Helmut Rahn, com 10 gols. Já Thomas Müller, ainda em atividade, também soma 10 gols em Copas.

Maiores artilheiros da Alemanha em Copas do Mundo:

1) Miroslav Klose – 16 gols
2) Gerd Müller – 14
3) Jürgen Klinsmann – 11
4) Helmut Rahn – 10
4) Thomas Müller – 10
6) Karl-Heinz Rummenigge – 9
6) Uwe Seeler – 9
8) Rudi Völler – 8
9) Hans Schafer – 7
10) Max Morlock – 6
10) Helmut Haller – 6
10) Lothar Matthäus – 6

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