João Fonseca avança no ATP 500 de Munique; quando é o próximo jogo?

João Fonseca está nas oitavas de final do ATP 500 de Munique. Nesta terça-feira, 14, o brasileiro de 19 anos superou o chileno Alejandro Tabilo em sets diretos, com parciais de 7/6 (1) e 6/3, em 1h33 de partida, e garantiu vaga na próxima fase do torneio alemão.

A vitória teve sabor de revanche: Tabilo havia derrotado Fonseca nos dois confrontos anteriores entre eles, no ATP 250 de Bucareste em 2024 e no ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro deste ano.

"Sabia que seria uma partida difícil. O Tabilo sabe como jogar, está em boa forma. Me senti bem hoje", disse o carioca ao fim do jogo.

O frio de aproximadamente 9°C em Munique foi um desafio adicional após uma semana de calor em Monte Carlo.

"Estava um pouco frio, precisei de um bom aquecimento para continuar vivo nessa partida. Até nas pausas eu estava congelando", contou Fonseca. "Isso é tênis. Toda semana é uma superfície diferente, um tipo diferente de clima. Você tem que se adaptar."

A classificação também é reflexo do bom momento do tenista. Na semana passada, em Monte Carlo, Fonseca fez sua melhor campanha em Masters 1000, chegando às quartas de final antes de ser eliminado por Alexander Zverev.

Quando é o próximo jogo de João Fonseca?

Fonseca enfrenta o francês Arthur Rinderknech, cabeça de chave número 7 do torneio, pelas oitavas de final do ATP 500 de Munique nesta quarta-feira, 15.

O horário ainda não foi definido pela organização. Os dois já se enfrentaram na semana passada, em Monte Carlo, com vitória do brasileiro por 2 sets a 1.

"Vai ser uma partida difícil. Tivemos uma partida de três sets e foi difícil. Ele saca muito bem. Me sinto confiante, estou jogando um bom tênis e pronto para a próxima partida", disse Fonseca sobre o confronto.

Onde assistir ao próximo jogo de João Fonseca?

O jogo terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.

Ranking e perspectivas

Sem pontos a defender em Munique, Fonseca tem tudo para subir no ranking com uma boa campanha. A vitória sobre Tabilo já o coloca na 31ª posição no ranking provisório. Um título na Alemanha poderia alçá-lo até a 25ª colocação, segundo o Globo Esporte.

O brasileiro, atualmente 35º do mundo, segue com mais torneios confirmados na gira de saibro: