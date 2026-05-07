Esporte

F1 pode trocar Bahrein e Arábia Saudita pela Turquia

FIA ainda tenta recolocar Bahrein e Arábia Saudita no calendário de 2026, mas conflito na região ameaça até etapas finais da temporada

Ben Sulayem: Presidente da Fifa analisa as situações para remarcar as corridas canceladas (Getty Images)

Ben Sulayem: Presidente da Fifa analisa as situações para remarcar as corridas canceladas (Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de maio de 2026 às 09h11.

O futuro dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita segue indefinido na Fórmula 1. Após retirar provisoriamente as duas etapas do calendário de abril por conta da guerra no Oriente Médio, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda tenta encontrar espaço para realizar ao menos uma das corridas até o fim da temporada.

Caso isso não seja possível, a entidade já trabalha com uma alternativa: antecipar em um ano o retorno do GP da Turquia.

Segundo o site RacingNews365, a prioridade da FIA continua sendo encaixar Bahrein e Arábia Saudita no calendário de 2026. A entidade avalia duas possibilidades: utilizar a semana entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura, em 4 de outubro, ou até promover uma sequência de quatro corridas consecutivas no encerramento da temporada.

Apesar disso, o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, admitiu que a realização do GP da Turquia ainda neste ano passou a ser considerada diante da continuidade do conflito na região.

– (Por volta do GP) do Catar, seria possível adiar por uma semana, adiar tudo. Caso contrário, talvez pudéssemos ter a Turquia este ano, se o país concluir a homologação e todas as demais exigências – iniciou Ben Sulayem.

O circuito de Istanbul Park já havia sido confirmado no calendário da Fórmula 1 para 2027, em anúncio feito no fim de abril. Antes mesmo da oficialização do acordo, porém, o autódromo turco já aparecia como possível substituto das etapas do Oriente Médio.

Ben Sulayem destacou que a FIA ainda discute internamente qual seria a solução menos desgastante para equipes e funcionários da categoria.

– Logisticamente, qual é o melhor cenário? Estamos consultando os promotores. Trata-se de onde queremos chegar, e vamos tentar facilitar, mas sem sobrecarregar nossa equipe. Isso seria demais – acrescentou.

Inicialmente, o GP do Bahrein estava marcado para ocorrer entre os dias 10 e 12 de abril, como a quarta etapa da temporada. Na sequência, a Fórmula 1 disputaria o GP da Arábia Saudita, entre 17 e 19 do mesmo mês.

Outras provas no oriente médio também geram preocupação

A indefinição envolvendo o Oriente Médio também gera preocupação sobre as provas restantes da região. Catar e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, seguem confirmados para os dias 29 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente, mas a FIA reconhece que o cenário ainda é incerto.

– Há uma questão mais importante do que apenas o automobilismo. É o nosso modo de vida, são as mudanças, é o estresse nessa área. Se falarmos sobre a liderança local, como governo, a forma como lidaram com a situação, sem retaliar, foi muito sensata. É preciso força para não fazer isso.

O dirigente afirmou esperar uma resolução rápida para o conflito, mas não descartou novos cancelamentos caso a situação permaneça instável até os últimos meses do ano.

– Espero que isso acabe logo, para que possamos voltar ao normal e não viver mais assim, com todo esse estresse. Deus nos livre, se isso se estender até outubro ou novembro, vamos ter que desistir de ir, porque a segurança vem em primeiro lugar – concluiu.

Até o momento, a Fórmula 1 mantém 22 etapas confirmadas no calendário de 2026, ainda sem Bahrein e Arábia Saudita. A próxima corrida da temporada será o GP do Canadá, marcado para 24 de maio.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Esportes

Mais de Esporte

Argentina em Copas: Messi lidera lista histórica de artilheiros

Libertadores ontem: principais jogos e classificação dos grupos da Libertadores

Álbum da Copa 2026: veja como comprar figurinhas faltantes no site da Panini

De olho na Copa do Mundo: os 10 sub-21 mais valiosos do futebol

Mais na Exame

Ciência

Fóssil de dinossauro traficado deve voltar ao Brasil após anos na Alemanha

Negócios

Criadora de conteúdo para Gen Z no YouTube adquire estúdio de vídeo que faz 'publi' em escala

Mercados

Riachuelo reconhece macro difícil, mas negócio segue firme, diz CEO

Mundo

Seul reafirma diálogo após mudança constitucional da Coreia do Norte