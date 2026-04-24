João Fonseca avança para 3ª fase do Madrid Open após desistência de adversário

João Fonseca: brasileiro agora aguarda para saber seu adversário da próxima fase ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )
Colaboradora
Publicado em 24 de abril de 2026 às 15h36.
João Fonseca está classificado para a terceira rodada do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. O tenista garantiu a vaga sem nem entrar em quadra. Seu adversário, o croata Marin Cilic, desistiu da partida horas antes do duelo.
Agora, o brasileiro aguarda para conhecer seu adversário da próxima fase. O confronto será contra o vencedor da partida entre Alex Minaur, quinto cabeça de chave do torneio, e o convidado Rafael Jodar.
Cilic não explicou o motivo de ter desistido do duelo. Na fase anterior, o tenista de 37 anos havia vencido o belga Zizou Bergs por 2 x 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.
Sendo top 35 do ranking, João Fonseca quer fazer história no Masters 1000 de Madrid. A melhor campanha do tenista foi no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, em que chegou às quartas de final.
Vivendo uma crescente na temporada, o tenista impressionou no duelo contra Jannik Sinner, na época número 2 do mundo, em duelo das oitavas de final de Indian Wells, em março deste ano.
Esta será a terceira participação de João Fonseca no Masters 1000 de Madrid. Em 2024 e 2025, o brasileiro foi eliminado por Cameron Norrie e Tommy Paul, respectivamente. No torneio, o tenista nunca passou da segunda fase.