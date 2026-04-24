Esporte

João Fonseca avança para 3ª fase do Madrid Open após desistência de adversário

Tenista brasileiro enfrentaria Marin Cilic nesta sexta, 24, mas duelo foi cancelado após W.O do croata

João Fonseca: brasileiro agora aguarda para saber seu adversário da próxima fase ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

João Fonseca: brasileiro agora aguarda para saber seu adversário da próxima fase ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15h36.

João Fonseca está classificado para a terceira rodada do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. O tenista garantiu a vaga sem nem entrar em quadra. Seu adversário, o croata Marin Cilic, desistiu da partida horas antes do duelo.

Agora, o brasileiro aguarda para conhecer seu adversário da próxima fase. O confronto será contra o vencedor da partida entre Alex Minaur, quinto cabeça de chave do torneio, e o convidado Rafael Jodar.

Cilic não explicou o motivo de ter desistido do duelo. Na fase anterior, o tenista de 37 anos havia vencido o belga Zizou Bergs por 2 x 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

João Fonseca quer fazer história no Masters 1000 de Madrid

Sendo top 35 do ranking, João Fonseca quer fazer história no Masters 1000 de Madrid. A melhor campanha do tenista foi no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, em que chegou às quartas de final.

Vivendo uma crescente na temporada, o tenista impressionou no duelo contra Jannik Sinner, na época número 2 do mundo, em duelo das oitavas de final de Indian Wells, em março deste ano.

Esta será a terceira participação de João Fonseca no Masters 1000 de Madrid. Em 2024 e 2025, o brasileiro foi eliminado por Cameron Norrie e Tommy Paul, respectivamente. No torneio, o tenista nunca passou da segunda fase.

Neste ano, já entrou diretamente na segunda fase por ser um dos cabeças de chave e não ter o bye.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fonseca

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