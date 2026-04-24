João Fonseca avança para 3ª fase do Madrid Open após desistência de adversário

João Fonseca está classificado para a terceira rodada do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. O tenista garantiu a vaga sem nem entrar em quadra. Seu adversário, o croata Marin Cilic, desistiu da partida horas antes do duelo.

Agora, o brasileiro aguarda para conhecer seu adversário da próxima fase. O confronto será contra o vencedor da partida entre Alex Minaur, quinto cabeça de chave do torneio, e o convidado Rafael Jodar.