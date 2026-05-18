Álbum da Copa tem pior taxa de acerto na Seleção Brasileira em 40 anos

A lista de 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, anunciada nesta segunda-feira, divergiu das previsões do álbum oficial de figurinhas do torneio da Fifa. Produzido pela Panini, o material deixou de fora cinco nomes que aparecem entre os 18 jogadores retratados para a seleção brasileira, resultando no pior índice de acerto da empresa desde 1986.

Entre os atletas presentes no álbum, mas ausentes na convocação, estão o goleiro Bento, o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrygo, João Pedro e Estêvão. Militão e Rodrygo, do Real Madrid, e João Pedro, do Chelsea, sofreram lesões antes da divulgação da lista.

Por outro lado, 13 jogadores que figuram no álbum foram confirmados por Ancelotti: o goleiro Alisson; os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães; os laterais Danilo e Wesley; os meio-campistas Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães; e os atacantes Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha. Uma das principais novidades da convocação, Neymar não aparece no álbum.

Com 13 acertos em 18 possíveis, o álbum registrou aproveitamento de 72,2%, índice considerado baixo e o primeiro abaixo de 75% desde 1986, quando a taxa foi de 68,7%, com 11 acertos em 16 figurinhas. Os dados são do jornalista Renan Oguma.

O histórico de acertos da Panini em Copas do Mundo desde 1970 é o seguinte:

1970: 92,8% (13 de 14)

1974: 75% (15 de 20)

1978: 75% (12 de 16)

1982: 93,7% (15 de 16)

1986: 68,7% (11 de 16)

1990: 100% (17 de 17)

1994: 82,3% (14 de 17)

1998: 75% (12 de 16)

2002: 75% (12 de 16)

2006: 82,3% (14 de 17)

2010: 82,35% (14 de 17)

2014: 94,1% (16 de 17)

2018: 88,8% (16 de 18)

2022: 94,4% (17 de 18)

2026: 72,2% (13 de 18)

No total, considerando todas as edições desde 1970, o aproveitamento geral é de 83,40%, com 211 acertos em 253 figurinhas. Na Copa de 2022, a empresa errou apenas uma imagem, alcançando cerca de 95% de precisão. O desempenho perfeito ocorreu em 1990, quando todos os 17 jogadores foram corretamente incluídos.

Os jogadores da seleção brasileira presentes no álbum de 2026 são:

Goleiros: Alisson e Bento

Alisson e Bento Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley

Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley Meias: Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães

Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães Atacantes: Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão

Com a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções, o álbum desta edição traz 980 figurinhas — o maior número da história —, incluindo 68 especiais, distribuídas em 112 páginas. No Brasil, cada pacote contém sete figurinhas e custa R$ 7. O lançamento ocorreu no início do mês.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

Com informações de O Globo