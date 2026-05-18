Copa do Mundo 2026: veja os memes da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti

Copa do Mundo: veja os memes da internet sobre a Seleção Brasileira (X/Reprodução)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 20h58.
A lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira, 18, pelo técnico Carlo Ancelotti, gerou repercussão nas redes sociais.
A divulgação dos 26 jogadores escolhidos para a disputa do hexa, incluindo Neymar, provocou uma onda de memes e comentários entre os torcedores na internet.
Resumo de 2026 até agora pic.twitter.com/B5bSFWQSNi
— SAMENGO (@samengo_ofc) May 18, 2026
#convocação pic.twitter.com/4kBncm1VdD
— kell (@momentos26) May 18, 2026
TU VEEEEENS, TU VEEEEEENS 🙏😭 pic.twitter.com/CNtm1QOA60
— xet das promoções (@xetdaspromocoes) May 18, 2026
>convocação pra Copa Do Mundo
>tensão na sala
>ancelotti começa a citar os nomes
>o Brasil está em silêncio
>hugo Souza chamado
>3 torcedores já se churrascaram e nem saímos dos goleiros
>lista segue
>tensão aumenta
>25 nomes citados, nada do Neymar
>já estão soltando fogos no… pic.twitter.com/1ts8y7cXXX
— lisboa (@fandochicharit0) May 17, 2026
NEYMAR pic.twitter.com/JVVszHJ5y1
— LEGADÃO™ (@legadaodamassa) May 18, 2026
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)