Copa do Mundo 2026: veja os memes da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti

Lista final de jogadores para a Copa do Mundo foi apresentada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira

Copa do Mundo: veja os memes da internet sobre a Seleção Brasileira (X/Reprodução)

Mateus Omena
Publicado em 18 de maio de 2026 às 20h58.

A lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira, 18, pelo técnico Carlo Ancelotti, gerou repercussão nas redes sociais.

A divulgação dos 26 jogadores escolhidos para a disputa do hexa, incluindo Neymar, provocou uma onda de memes e comentários entre os torcedores na internet.

 

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

