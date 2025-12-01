Esporte

McLaren admite erro que ajudou Verstappen na briga pelo título

Decisão equivocada durante GP do Catar custou a vitória da equipe britânica e reabriu disputa pelo campeonato a três pilotos na última corrida da temporada

Fórmula 1: CEO e Chefe da equipe admitem erro estratégico no Catar (Ryan Pierse/Getty Images)

Fórmula 1: CEO e Chefe da equipe admitem erro estratégico no Catar (Ryan Pierse/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19h42.

A McLaren reconheceu publicamente nesta segunda-feira, 1, que cometeu um erro estratégico no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 disputado no domingo.

A decisão de não chamar Oscar Piastri e Lando Norris aos boxes durante o safety car na volta 7 entregou a vitória a Max Verstappen e reacendeu a disputa pelo título mundial, que será decidida apenas na última etapa da temporada, em Abu Dhabi.

Andrea Stella, chefe da equipe britânica, admitiu que a escolha foi incorreta e que a McLaren foi surpreendida pelo movimento de praticamente todo o grid, que optou por fazer a parada durante a interrupção causada pelo acidente entre Nico Hulkenberg e Pierre Gasly.

A corrida no Catar teve uma diferença importante. Todos os pilotos foram obrigados a parar pelo menos duas vezes, uma vez que os pneus só poderiam durar por 25 voltar e o circuito tem 52. Após o acidente, a McLaren manteve seus dois pilotos na pista enquanto Verstappen aproveitou a janela estratégica para realizar sua primeira troca de pneus. Assim, quando a McLaren precisou parar, o piloto da RedBull assumiu a liderança e dominou até a última volta.

Corrida pelo título

O erro custou caro. Verstappen venceu a prova e reduziu a diferença para Norris de 24 para apenas 12 pontos. Piastri, que havia dominado o fim de semana com pole position e vitória na corrida sprint, terminou em segundo lugar. Já Norris, que completou a prova em quarto, viu sua margem de segurança para garantir o título diminuir drasticamente.

Zak Brown, CEO da McLaren, não poupou autocrítica ao avaliar o desempenho da equipe. O executivo lamentou ter falhado com pilotos que fizeram um fim de semana impecável e reconheceu que a decisão prejudicou especialmente Piastri, que deixou de conquistar pontos importantes na classificação.

Já o chefe de equipe Andrea Stella afirmou, em entrevista à Sky Sports, que não esperava que todos os outros pilotos fossem parar e que a escolha da McLaren não foi a decisão correta. "Se todos atrás de você param, então parar é a coisa certa a se fazer. Quando você é líder, não sabe exatamente o que os outros pilotos vão fazer. Poderia haver uma perda para Lando (Norris) se parássemos os dois carros de uma vez só. Mas a razão principal foi relacionada a não esperar que todos os outros fossem parar."

Outras equipes não esconderam a surpresa com a escolha da McLaren. Laurent Mekies, chefe da Red Bull, declarou que seu time havia decidido previamente que faria a parada na primeira oportunidade possível. Frédéric Vasseur, da Ferrari, foi ainda mais direto ao afirmar que considerava "bastante óbvio" parar na volta 7 caso houvesse um safety car.

Decisão em Abu Dhabi

A Fórmula 1 agora chega à última corrida da temporada com três pilotos na disputa pelo título. Norris lidera com 408 pontos, seguido por Verstappen com 396 e Piastri com 392.

Para o britânico, um pódio na próxima corrida garante o campeonato, independentemente do resultado dos rivais. Se conseguir o terceiro lugar e Verstappen vencer, a definição ocorrerá pelo critério de desempate, que favorece Norris por ter mais segundos lugares na temporada.

Mesmo após o erro no Catar, Stella confirmou que a McLaren manterá sua filosofia de permitir disputa livre entre os pilotos em Abu Dhabi, sem ordens de equipe ou prioridade definida. A decisão reforça a postura da equipe de não interferir na competição interna, mesmo diante da pressão pela conquista do título mundial.

Quando e onde assistir à última corrida de Fórmula 1 do ano?

O GP de Abu Dhabi será disputado no próximo domingo, 7, no Circuito de Yas Marina.

A transmissão ao vivo acontece pela Band (TV aberta) e BandSports (TV fechada).

