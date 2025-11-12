Na Fórmula 1, Ferrari dança com carros (e pilotos) fora da pista. E agora?

No último domingo, 9, o Autódromo de Interlagos terminou a corrida de 2025 do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo mais silencioso do que o esperado. O mar de camisas vermelhas nas arquibancadas, que torcia por Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, começou a cruzar os braços quando os dois pilotos reclamaram dos carros e, por acidente e falha técnica, abandonaram a prova.

Foi uma das corridas mais emblemáticas dos últimos três anos na capital paulista. Logo na primeira volta, o brasileiro Gabriel Bortoleto saiu da pista após uma colisão e deixou a prova. Na sexta, um toque de carros atingiu por consequência Leclerc e foi o suficiente para que o piloto da Ferrari perdesse uma das rodas e deixasse a corrida.

Algumas voltas mais tarde, no 38º circuito, foi a vez de Hamilton abandonar a prova. O heptacampeão, que assinou com a fabricante italiana em janeiro deste ano após ótimas temporadas com a Mercedes, fez contato com Franco Colapinto na largada e recebeu uma punição de 5 segundos. Passou os demais circuitos reclamando do carro.

São tempos difíceis para a Ferrari. Os dois pilotos de fora da corrida, faltando três prêmios para o final da temporada, são resultados de um ano inteiro sem vitórias. A fabricante aparece em quarto lugar na pontuação geral — com Leclerc em 5º e Hamilton em 6º.

Para Felipe Giaffoni, comentarista da Fórmula 1 na BandTV, a tensão entre a equipe e as diferenças no estilo de pilotagem dos dois pilotos tem interferido no desempenho da fabricante no campeonato. E ameaça a carreira de ambos, sobretudo a de Hamilton.

"Se você for comparar, a McLaren tem uma dupla boa, mas a Ferrari tem uma dupla bem mais forte do que as outras equipes lutando pelo campeonato", explica. "É um momento ruim. Acho que o Hamilton vai tentar ver se essa mudança de equipamento e regulamento pode beneficiar o estilo de pilotagem dele em 2026. Mas se no ano que vem ele tiver mais uma temporada como as últimos duas, para mim, ele pendura a chuteira."

E agora, Ferrari?

Fora das pistas e dentro dos padocks, o clima na fabricante italiana não vai bem. Após uma corrida sem pontuação, o presidente da Ferrari veio a público para criticar a atuação dos dois pilotos — e defender a equipe técnica que atua nos carros.

"(O GP do) Brasil foi uma grande decepção. (Lewis e Charles) deveriam falar menos e se concentrar em pilotar. A Ferrari precisa de pilotos que pensem menos neles mesmos e mais na equipe", disse o presidente da Ferrari, John Elkann, em um evento do Comitê Olímpico Italiano logo após a corrida.

E deixou o recado claro para o piloto inglês:

"Nossos mecânicos estão basicamente vencendo o campeonato com seu desempenho e tudo o que foi feito nos pitstops. Nossos engenheiros, sem dúvida, melhoraram o carro. Mas quando se trata do resto, ainda não está a altura.”