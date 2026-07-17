'Mandinga' e jaqueta da sorte: as razões de Milei não ir à final da Copa do Mundo

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta quinta-feira, 16, que não viajará aos Estados Unidos para acompanhar presencialmente a final da Copa do Mundo de domingo contra a Espanha. Segundo ele, continuará assistindo às partidas da seleção argentina na residência oficial de Olivos, mantendo uma "cábala" — ritual supersticioso ao qual atribui boa sorte.

“Vou continuar assistindo aos jogos de Olivos, assim como fiz desde o primeiro dia”, declarou Milei em entrevista à Rádio El Observador.

Questionado sobre a decisão de permanecer em Buenos Aires durante a decisão do Mundial de 2026, disputado na América do Norte, o presidente confirmou que a escolha está ligada à superstição. “Sim”, respondeu.

Milei também revelou que tem utilizado uma jaqueta da petrolífera estatal YPF como amuleto durante os jogos da seleção.

“Estava com muito calor na partida contra a Suíça. Quando tirei a jaqueta, sofremos um gol. Coloquei-a novamente e desde então não a tirei mais”, contou.

Espanha nas arquibancadas

Enquanto o presidente argentino acompanhará a final à distância, a Espanha contará com a presença da família real nas arquibancadas. De acordo com a Casa Real, o rei Felipe VI estará no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York, acompanhado da rainha Letizia e das filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia.

Atual campeã mundial, a Argentina buscará no domingo seu quarto título da Copa do Mundo. A equipe já levantou o troféu em 1978, 1986 e 2022.

Do lado espanhol, a decisão marcará a segunda disputa de final mundial da história da seleção. A única conquista veio em 2010, na África do Sul, quando a Espanha derrotou a Holanda por 1 a 0 na prorrogação e garantiu seu primeiro título.