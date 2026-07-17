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Fase de grupos copa 2026

Fórmula 1 pode perder duas corridas do calendário até o fim de 2026

Categoria teve que reformular seu calendário após ter a temporada interrompida pelos conflitos armados no Oriente Médio

Fórmula 1: categoria terá competição na Bélgica no próximo domingo. 19 (Anadolu Agency/Getty Images)

Fórmula 1: categoria terá competição na Bélgica no próximo domingo. 19 (Anadolu Agency/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 14h10.

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A temporada de 2026 da Fórmula 1 passou por apenas três etapas antes de ser forçada a tirar uma pausa não esperada entre março e abril.

Devido à guerra no Oriente Médio, a categoria adiou os Grande Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita. A organização, no entanto, esperava que as etapas pudessem ser realocadas para o final da temporada após o cessar-fogo.

Novos desenvolvimentos no Oriente Médio podem afetar a Fórmula 1

Nesta semana, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) publicou, por meio das redes sociais, uma nota afirmando que o país realizou uma nova série de ataques contra o Irã.

A ofensiva reforça o fim da trégua no Oriente Médio, reacendendo as preocupações com a segurança da região e colocando em cheque a possibilidade de um reagendamento das corridas.

Além disso, os GPs do Catar e de Abu Dhabi, as duas últimas provas do calendário, também devem ser afetados pelo conflito. Caso as etapas sejam canceladas, a temporada passará a ter apenas 20 corridas, sendo esse o menor calendário da Fórmula 1 desde 2020.

O cancelamento do GP de Abu Dhabi também implicaria no adiantamento da final da temporada. É esperado que o GP de Las Vegas, marcado para os dias 20 a 22 de novembro, assuma a posição de encerramento do Campeonato Mundial de 2026.

Têm Fórmula 1 esse fim de semana?

Apesar das duas corridas ameçadas no final do campeonato, a Fórmula 1 segue com seu calendário normal até que uma decisão oficial seja feita pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

No próximo domingo, 19, os pilotos competem o GP da Bélgica no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps às 10 horas. A corrida pode ser assistida pelo Sportv3 ou o streaming F1TV Pro, transmissão oficial da categoria.

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