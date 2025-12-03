Esporte

Copa 2026: Brasil 'torce' para cair no Grupo G - entenda a escolha

Equipe técnica depende da confirmação das cidades-sede para organizar viagens e treinos

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)

Copa do Mundo 2026: torneio será dividido entre México, Estados Unidos e Canadá (Fifa/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16h52.

A seleção brasileira avalia cenários para a Copa do Mundo 2026 e vê no Grupo G a combinação mais favorável de cidades. O grupo terá partidas em Seattle e Los Angeles, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. A definição depende do sorteio da Fifa, marcado para sexta-feira, 5, que terá novas regras para a distribuição dos cabeças de chave.

As mudanças impedem que as seleções conheçam seus locais de jogo antes do sábado, 6. Mesmo assim, o Brasil já monitora o impacto climático das possíveis sedes.

Ajustes na logística dependem do sorteio da Fifa

O interesse pelo Grupo G se explica pela preferência da comissão técnica por clima mais ameno. Em entrevista ao UOL, Carlo Ancelotti citou Seattle como a melhor escolha entre as possíveis sedes. A referência veio da experiência de 1994, quando era assistente de Arrigo Sacchi na Itália. Na ocasião, a equipe enfrentou temperaturas elevadas em Nova York, enquanto o Brasil treinava em São Francisco, onde o clima era mais brando.

A partir de 1998, as seleções deixaram de escolher suas sedes. Para 2026, o processo é ainda mais rígido. México, Canadá e Estados Unidos já têm posições fixas nos grupos A, B e D por serem anfitriões. Os demais cabeças de chave serão alocados como número 1, mas só conhecerão a letra do grupo no sorteio e os estádios apenas no sábado.

A comissão técnica já estruturou a preparação, mas, de acordo com o diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, as decisões logísticas só poderão ser concluídas após a divulgação das sedes.

Caso o Brasil não fique no Grupo G, o plano B da delegação brasileira é o Grupo I, com jogos em East Rutherford, Boston e Filadélfia. Esse arranjo facilitaria deslocamentos, mas traria clima menos favorável que o desejado pela equipe técnica.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Troféu da Copa do Mundo ganha versão em Lego; veja fotos

Libertadores 2026: quais times já estão classificados?

Veja quanto o Flamengo pode ganhar se vencer o Brasileirão nesta quarta

Flamengo x Ceará: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Mais na Exame

Tecnologia

O que você comeu esse ano? iFood libera restropectiva de pedidos dos usuários

Pop

Como é elaborado o Spotify Wrapped? Processo é mais complexo do que parece

Carreira

‘Tudo é com intenção e propósito’: como CHRO da Alice usa coerência e cultura para transformar o RH

Casual

Conheça a trajetória das duas melhores chefs da América Latina