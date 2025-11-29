Quanto o Flamengo ganha com o título da Libertadores?

O Flamengo garantiu um prêmio total de aproximadamente US$ 40,4 milhões ao conquistar a Copa Libertadores de 2025 neste sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O valor reúne todos os pagamentos distribuídos pela Conmebol ao longo do torneio, da fase de grupos até o título.

A entidade anunciou um reajuste na premiação desta edição: o campeão recebe US$ 24 milhões (cerca de R$ 128 milhões), cifra US$ 1 milhão superior à da última temporada.

Ao longo da campanha, o clube rubro-negro já havia acumulado cerca de US$ 16,4 milhões. Com a taça, o montante final supera a marca dos US$ 40 milhões (cerca de R$ 213 milhões).

Como funciona a premiação da Libertadores 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória

Oitavas: US$ 1,25 milhão

Quartas: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 24 milhões

Quanto ganhou o Palmeiras

Finalista derrotado, o Palmeiras encerrou sua participação com cerca de US$ 24,2 milhões (R$ 129 milhões) em premiações.

O clube havia somado aproximadamente US$ 17,2 milhões até chegar à decisão em Lima.

O time garantiu vaga na final após vencer a LDU Quito por 4 a 0 no Allianz Parque, no dia 30 de outubro, revertendo a derrota por 3 a 0 na ida.

Taça histórica

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol marcado por Danilo aos 22 minutos do segundo tempo, e levantou o troféu diante de um Monumental lotado na capital peruana.

Antes da decisão, Palmeiras e Flamengo estavam empatados com três títulos cada. Agora, o Flamengo conquistou a honra de ser o primeiro time brasileiro tetracampeão do principal torneio de clubes da América do Sul.

O Palmeiras venceu em 1999, 2020 e 2022. O Flamengo foi campeão em 1981, 2019, 2022 e, agora, em 2025.