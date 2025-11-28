Relembre as últimas finais brasileiras na Libertadores

A Libertadores terá mais uma final brasileira em 2025. Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, pela sétima decisão entre clubes brasileiros neste século.

Desde 2020, a hegemonia brasileira na Libertadores é impressionante. Das últimas seis finais do torneio, cinco foram disputadas entre times do Brasil. A única exceção foi em 2023, quando o Fluminense venceu o Boca Juniors.

Entre 2007 e 2016, a Conmebol impediu finais entre times do mesmo país, forçando confrontos nas semifinais. A regra foi abolida em 2017 e desde então os clubes brasileiros dominam a competição.

Confira as últimas finais brasileiras da Libertadores:

2005: São Paulo x Athletico-PR (5 x 1)

O Tricolor Paulista conquistou o tricampeonato com vitória agregada de 5 a 1. Após empatar em 1 a 1 no Beira-Rio (o jogo não pôde ser na Arena da Baixada), o São Paulo aplicou sonora goleada por 4 a 0 no Morumbi, com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli.

2006: Internacional x São Paulo (4 x 3)

O Colorado conquistou seu primeiro título da Libertadores ao vencer o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi e empatar por 2 a 2 no Beira-Rio. Foi a segunda final consecutiva entre brasileiros e a primeira conquista internacional do Inter.

2020: Palmeiras x Santos (1 a 0)

Primeira final em jogo único entre brasileiros, foi disputada no Maracanã em janeiro de 2021 devido à pandemia. Breno Lopes marcou aos 53 minutos do segundo tempo e garantiu o bicampeonato palmeirense.

2021: Palmeiras x Flamengo (2 x 1)

No Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras conquistou o tricampeonato ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, com gol decisivo de Deyverson na prorrogação. Foi a primeira final entre os dois maiores campeões brasileiros da década.

2022: Flamengo x Athletico-PR (1 x 0)

Em Guayaquil, no Equador, o Flamengo conquistou seu terceiro título da Libertadores. Gabigol marcou o único gol da partida no final do primeiro tempo, logo depois da expulsão de Pedro Henrique, do Furacão.

2024: Botafogo x Atlético-MG (3 x 1)

A final mais recente entre brasileiros coroou o Botafogo campeão pela primeira vez na história da competição. Mesmo com a expulsão de Gregore aos 29 segundos de jogo, o Glorioso venceu por 3 a 1 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos.

Quando e onde assistir a final da Libertadores?

A decisão entre Palmeiras e Flamengo será realizada no sábado, 29 de novembro, as 18h (horário e Brasília). A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.

A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita por Globo, GE TV, Paramount+, ESPN e o serviço de streaming Disney+.