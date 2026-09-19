Esporte
Fase de grupos copa 2026

Flávia Saraiva conquista ouro nas barras assimétricas na Copa do Mundo

Brasileira marcou 13.366 pontos na etapa de Szombathely, na Hungria; país terá representantes em cinco finais neste domingo (20)

Flávia Saraiva obteve 13.366 pontos na final (Lionel BONAVENTURE/AFP)

Flávia Saraiva obteve 13.366 pontos na final (Lionel BONAVENTURE/AFP)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14h47.

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A brasileira Flávia Saraiva conquistou, neste sábado (19), a medalha de ouro nas barras assimétricas na etapa de Szombathely, na Hungria, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A atleta obteve 13.366 pontos na final e ficou à frente da norte-americana Tatum Drusch, que marcou 13.300 e levou a prata, e da eslovaca Barbora Kundrat, bronze com 13.233. Também na final das assimétricas, Lorrane Oliveira terminou na quarta colocação, com 13.166 pontos.

O Brasil teve ainda uma baixa na competição. Caio Souza sofreu uma lesão no bíceps braquial durante a final das argolas. Após avaliação médica, foi decidido que o atleta retornará ao Brasil para realizar exames complementares. Com isso, ele foi retirado das finais das barras paralelas e da barra fixa, previstas para este domingo. A medida busca priorizar a recuperação e a segurança do ginasta.

Brasil terá cinco finais no domingo

O país terá representantes em cinco finais no último dia da etapa. Arthur Nory disputará a barra fixa, enquanto Lucas Bitencourt competirá nas barras paralelas. No feminino, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estarão na trave de equilíbrio, e Flávia também disputará o solo. Lorrane Oliveira completa a participação brasileira no solo.

Na trave de equilíbrio, Rebeca avançou à final na primeira colocação da qualificação, com 14.100 pontos, empatada com a húngara Greta Mayer. Flávia Saraiva terminou a classificação em terceiro, com 13.833 pontos. Já no solo, Lorrane Oliveira avançou em segundo lugar, com 12.966 pontos, enquanto Flávia ficou na terceira posição, com 12.933. As finais de domingo (20) serão realizadas entre 10h e às 13h no horário de Brasília.

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