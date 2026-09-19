Kansas City Chiefs terá novo nome em estádio bilionário

RESUMO | De acordo com reportagem do The Athletic, o presidente do Kansas City Chiefs, Mark Donovan, confirmou nesta quinta-feira, 17, que o novo estádio da franquia, localizado no Kansas e com inauguração prevista para 2031, não levará o tradicional nome "Arrowhead", que permanecerá vinculado ao atual endereço em Missouri até o fim do contrato de locação.

O futuro do Kansas City Chiefs longe de sua tradicional casa começará a ser desenhado sem um dos maiores patrimônios intangíveis da franquia. Segundo informações do The Athletic, o presidente do clube, Mark Donovan, confirmou oficialmente nesta quinta-feira, 17, que o novo estádio que está sendo construído no estado do Kansas não herdará o nome "Arrowhead" quando a equipe deixar o complexo atual, em Missouri, após o encerramento do contrato de locação ao final da temporada de 2030.

A decisão de deixar o histórico apelido no prédio inaugurado em 1972 partiu de um consenso interno de respeito à tradição e à história construída ao longo de décadas, conforme antecipado recentemente pelo proprietário Clark Hunt. "Acho que o nome em si é algo que sentimos respeitosamente que faz mais sentido ficar aqui", declarou Donovan durante entrevista coletiva. Com isso, o icônico nome "Arrowhead" — que recentemente retomou sua identidade pura após a descontinuação do patrocínio da seguradora G.E.H.A. — permanecerá intacto no estádio atual durante os próximos cinco anos de celebração de despedida.

Negociações de naming rights e projeto de US$ 3 bilhões

Para a nova arena multiuso om teto retrátil orçada em US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 15,5 bilhões), os planos comerciais já estão em andamento. Segundo Donovan, o interesse de grandes corporações pelos naming rights do futuro espaço superou as expectativas iniciais, com o clube projetando acordos padrão de mercado na faixa de 20 a 25 anos. A prioridade da diretoria será selecionar uma empresa estabelecida com fortes raízes na região e na história da franquia, exigindo que o parceiro comercial também colabore ativamente para elevar o padrão tecnológico e estrutural do projeto que abrirá suas portas em 2031.

Segundo o The Athletic, apesar de o clube ter chegado a registrar marcas relacionadas ao nome "Arrowhead" no início do ano como medida de precaução jurídica, a direção optou por focar na essência arquitetônica do projeto para manter a conexão emocional com a torcida.

As primeiras renderizações do novo complexo revelaram uma estrutura de três níveis de assentos inspirada diretamente na clássica disposição em tigela do atual estádio, buscando preservar a atmosfera intimista e o fator casa que tornaram o local temido pelos adversários na NFL.

Os detalhes e a grandiosidade do projeto da nova arena dos Chiefs

O projeto arquitetônico prevê a construção de um estádio de teto fechado (domo fixo) avaliado em US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 16,5 bilhões), com capacidade projetada para cerca de 65.000 torcedores. O formato totalmente coberto foi estrategicamente planejado para permitir que a região receba eventos globais de grande porte, como partidas do Super Bowl e o cobiçado Final Four do basquete universitário, elevando o patamar de entretenimento do estado.

Além da arena principal, que fará parte de um amplo distrito de entretenimento de uso misto em Wyandotte County nas proximidades do Kansas Speedway e da área de compras The Legends, a franquia também construirá um novo centro de treinamentos e sede corporativa na cidade vizinha de Olathe, com aportes estimados em quase US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões).

A mudança de estado ocorreu após um impasse financeiro no Missouri, intensificado no início de 2024 quando eleitores do Condado de Jackson rejeitaram a prorrogação de impostos voltados a reformar o antigo estádio. Diante da falta de garantias locais, os Chiefs aceitaram a proposta do Kansas, que aprovou o uso de "STAR bonds" para cobrir até 70% dos custos da nova obra, assegurando a permanência da equipe no Missouri apenas até a conclusão do atual vínculo em janeiro de 2031.

Qual veículo publicou os detalhes sobre o novo nome do estádio?

A informação foi detalhada em reportagem do portal The Athletic.

O novo estádio dos Chiefs se chamará Arrowhead?

Não. A diretoria confirmou que o nome "Arrowhead" ficará na atual casa da equipe em Missouri.

Quando os Chiefs vão se mudar para a nova arena?

A mudança está programada para 2031, após o término do atual contrato de locação do estádio.

Como será escolhido o novo nome do estádio?

A franquia busca uma grande corporação parceira através de contratos de naming rights de 20 a 25 anos, priorizando empresas ligadas à região.

O que acontecerá com o nome atual até 2030?

Com o fim do patrocínio da G.E.H.A., o estádio voltou a se chamar oficialmente "Arrowhead Stadium" para as últimas temporadas da franquia no local.