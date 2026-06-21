Como a Série B pretende manter a audiência durante a Copa do Mundo

Enquanto os holofotes do futebol mundial estão voltados para a Copa do Mundo de 2026, a Série B seguirá em campo com seis rodadas disputadas durante o torneio.

A competição terá o desafio de manter audiência e engajamento em meio ao Mundial, em um momento em que acumula crescimento nas transmissões, amplia sua presença nas plataformas digitais e busca preservar o interesse do público mesmo diante da principal vitrine do esporte.

A tarefa não parece impossível para uma competição que vem ampliando seu alcance nos últimos anos.

Em 2025, as transmissões da Série B realizadas pelo Desimpedidos e pela N Sports somaram 353 milhões de visualizações, 10,2 milhões de interações e alcançaram 19,3 milhões de espectadores únicos.

O avanço da competição também pode ser observado em outras frentes. Em 2025, a Série B alcançou 3 milhões de pessoas e 2,2 milhões de domicílios nas transmissões da ESPN, enquanto a RedeTV! registrou crescimento de 200% na audiência da faixa horária dos jogos desde a chegada da competição à programação.

"A gente vê a continuidade da Série B durante a Copa com naturalidade. O futebol não para, os clubes seguem trabalhando e existem objetivos importantes em disputa. São seis rodadas que podem ter um peso grande na classificação, então é um período que exige a mesma atenção e o mesmo nível de competitividade de qualquer outro momento da temporada", afirma Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

“A Série B é uma icônica competição do futebol brasileiro e reúne equipes de muita tradição de todo o país. É um campeonato de difícil nível e que também pode dar o gostinho especial, ao público, de assistir ao futebol nacional, principalmente em meio ao período da pausa de outros torneios em razão da Copa do Mundo. Sem dúvidas é uma competição de muita importância, e o acesso é o nosso principal objetivo”, diz João Paulo Silva, Presidente do Ceará SC.

No Sul, pensando em atrair o público, o Juventude também adotou ações para incentivar a presença dos torcedores no Alfredo Jaconi. Na última partida em casa, diante da Ponte Preta, o clube liberou o acesso para sócios de todos os planos.

"A Copa do Mundo naturalmente concentra a atenção dos torcedores, mas isso não significa que o interesse pelo clube diminua. O desafio é oferecer motivos para que o nosso torcedor continue acompanhando o Juventude de perto e se sinta parte do momento que estamos vivendo. A experiência no estádio, a proximidade com o clube e iniciativas que valorizem quem está ao nosso lado durante toda a temporada são fundamentais para manter esse engajamento, mesmo em um período de tanta concorrência pela atenção do público", afirma Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Além disso, a competição também abriu espaço para que os clubes fortaleçam a relação com seus torcedores em dias sem jogos. No Botafogo-SP, a estratégia passa por transformar a Arena Nicnet em um ponto de encontro durante o Mundial, aproveitando o fluxo de torcedores e criando novas oportunidades de receita com alimentação, bebidas e entretenimento.

"Queremos que a Arena Nicnet seja um ponto de encontro para o torcedor durante toda a Copa do Mundo, independentemente dos jogos do Botafogo-SP. É uma oportunidade de aproximar ainda mais o clube da comunidade, oferecer uma experiência diferenciada para quem gosta de futebol e, ao mesmo tempo, gerar novas receitas com um espaço que permanece ativo mesmo fora dos dias de partida. Hoje, o estádio precisa ser um ambiente de convivência e entretenimento, e eventos como esse reforçam essa estratégia", afirma Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo-SP.

O torcedor não precisa escolher entre Copa e Série B

A manutenção desse interesse durante o Mundial também pode estar ligada à forma como os brasileiros consomem futebol atualmente.

Pesquisa realizada pela Kantar apontou que 54% dos torcedores pretendem utilizar mais de uma tela para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, enquanto 45% afirmaram que usarão o celular simultaneamente nas transmissões.

"A Copa do Mundo naturalmente concentra a atenção do público, mas isso não significa que outras competições deixem de despertar interesse. O comportamento do torcedor mudou muito nos últimos anos. Hoje ele acompanha diferentes eventos ao mesmo tempo, especialmente quando encontra experiências relevantes além do jogo. Na Brasil Ladies Cup, buscamos justamente oferecer essa conexão por meio das partidas, das ações de relacionamento e dos conteúdos voltados para quem vive o futebol em diferentes áreas", afirma Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Aplicativos de resultados em tempo real, estatísticas detalhadas, notificações instantâneas e a popularização da chamada segunda tela ampliaram o acesso às competições nacionais e mantiveram os fãs conectados aos seus clubes durante toda a temporada.

Em maio de 2026, mês em que a Flashscore, plataforma de placares ao vivo e conteúdos esportivos, registrou seu recorde no Brasil, com mais de 3 bilhões de visualizações, a Série B do Campeonato Brasileiro esteve entre os campeonatos mais acompanhados na plataforma, atrás apenas da Série A, da Copa Libertadores e da Premier League.

“Hoje o torcedor não escolhe entre acompanhar a Copa do Mundo ou o futebol nacional. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. A tecnologia e o consumo em segunda tela transformaram a forma como as pessoas acompanham esportes no geral. Muitos seguem monitorando resultados, estatísticas e acontecimentos dos seus clubes em tempo real. O desempenho da Série B em nossa plataforma mostra justamente isso: existe um público extremamente engajado e que mantém sua rotina de acompanhamento independentemente dos eventos paralelos que estejam acontecendo”, diz Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.

"Historicamente, o futebol lidera o volume de apostas em esportes. Nesse cenário, a Série B consolida-se como um ativo estratégico e de altíssimo valor. Diante da paralisação temporária da Série A, prevemos uma migração orgânica do volume de apostas para outras competições. Estamos totalmente preparados para canalizar esse fluxo para a Série B e também para a Copa do Mundo, assegurando que o usuário encontre um portfólio robusto e atrativo", diz Eduardo Biato, CSO da 1PRA1, patrocinadora máster do Avaí FC.

Não é só a Série B

Outras modalidades esportivas que também acontecerão durante o principal torneio do futebol mundial estão com estratégias para atrair a atenção do público.

A Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino que conta com a participação de Palmeiras, Flamengo, Seleção Paraguaia e Peñarol, será realizada entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Além das partidas, o evento oferece palestras e workshops, abordando temas como capacitação, gestão, marketing, aspectos técnicos e inclusão.

Um outro exemplo é o Sand Series São Paulo, um dos principais torneios do circuito mundial de beach tennis, que acontecerá entre os dias 6 e 12 de julho, na capital paulista. Com premiação total de US$75 mil (cerca de R$ 387 mil na cotação atual) e impacto estimado de R$ 15 milhões na economia da cidade.

“O Sand Series e a Brasil Ladies Cup são tradicionais competições de suas respectivas modalidades que conseguem cativar o público mesmo em um período tão concorrido. As competições têm diversas atrações que se conectam diretamente com os fãs e possibilitam um contato bastante próximo entre os torcedores e os atletas, além de oferecerem ativações que valorizam o público”, afirma Anderson Rubinatto, membro dos comitês organizadores do Sand Series e da Brasil Ladies Cup