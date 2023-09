Jogos de hoje, sábado, 30; onde assistir e horários

Brasileirão Série A, B e C, Premier League, La Liga e demais competições europeias são os destaques do futebol deste sábado.

No Morumbi, reeditando a semifinal da Copa do Brasil desse ano, São Paulo e Corinthians entram em campo mirando o top 10 da tabela. O Tricolor está na décima posição com 31 pontos, um a mais que o Timão com 30.

Fique por dentro das últimas notícias no WhatsApp da Exame

No Maracanã, o Flamengo encara o Bahia, mirando afastar a má fase. A equipe confirmou a demissão do técnico Jorge Sampaoli e agora busca um novo técnico.

Na Inglaterra, destaque para o clássico entre Tottenham e Liverpool em Londres. Também pelo Inglês, o Manchester United encara o Crystal Palace, enquanto o City enfrenta o Wolves.

Ainda na Europa, o Real Madrid encara o Girona, em confronto de segundo e terceiro colocado, respectivamente

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Brasileirão Série A

16h - Flamengo x Bahia - Premiere

16h - Fortaleza x Grêmio - Premiere

18h30 - Cuiabá x Fluminense - Premiere

18h30 - São Paulo x Corinthians - Premiere

- Premiere 21h - Internacional x Atlético-MG - SporTV e Premiere

Premier League

08h30 - Aston Villa x Brighton - ESPN e Star+

11h - Bournemouth x Arsenal - Star+

11h - Everton x Luton Town - Star+

11h - Manchester United x Crystal Palace - ESPN 2 e Star+

11h - Newcastle x Burnley - Star+

11h - West Ham x Sheffield United - Star+

11h - Wolverhampton x Manchester City - ESPN e Star+

13h30 - Tottenham x Liverpool - ESPN e Star+

La Liga

09h - Getafe x Villareal - Star+

11h15 - Rayo Vallecano x Mallorca - Star+

13h30 - Girona x Real Madrid - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 16h - Real Sociedad x Athletic Club - ESPN 2 e Star+

Campeonato italiano

10h - Lecce x Napoli - ESPN 3 e Star+

13h - Milan x Lazio - Star+

15h45 - Salernitana x Inter de Milão - ESPN 4 e Star+

Campeonato francês

12h - Clermont x PSG - Star+

16h - Monaco x Olympique de Marselha - ESPN e Star+

Campeonato alemão

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique - OneFootball (app) e CazéTV (Youtube)

Campeonato saudita

15h - Al Ahli x Al Ittifaq - Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Campeonato português

16h30 - Farense x Sporting - Star+

Brasileiro Série B

15h30 - Juventude x Criciúma - SporTV e Premiere

17h - Guarani x Novorizontino - Band e Premiere

17h - Ituano x Botafogo-SP - Band e Premiere

18h - ABC x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Brasileiro Série C

16h - São Bernardo x Brusque - DAZN e Nosso Futebol+

19h - Botafogo-PB x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol

MLS

20h30 - Inter Miami x New York City - AppleTV+

Campeonato argentino

19h - Racing x Independiente - Star+

Onde assistir São Paulo x Corinthians hoje ?

O jogo São Paulo x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo Flamengo x Bahia terá transmissão no Premiere.

Onde irá passar o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo Girona x Real Madrid do irá passar no ESPN 2 e Star+.

Que horas é jogo do Liverpool hoje?

O jogo Tottenham x Liverpool é à 13h45 e terá transmissão no ESPN e Star+.

O jogo Internacional x Atlético-MG vai passar na SporTV?

Sim, o jogo Internacional x Atlético-MG terá transmissão no SporTV e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado.

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste sábado.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Band

17h - Guarani x Novorizontino - Brasileirão Série B

17h - Ituano x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

21h - Internacional x Atlético-MG - Brasileirão Série A

15h30 - Juventude x Criciúma - Brasileirão Série B

18h - ABC x Ponte Preta - Brasileirão Série B

Premiere

16h - Flamengo x Bahia - Brasileirão Série A

16h - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão Série A

18h30 - Cuiabá x Fluminense - Brasileirão Série A

18h30 - São Paulo x Corinthians - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 21h - Internacional x Atlético-MG - Brasileirão Série A

15h30 - Juventude x Criciúma - Brasileirão Série B

17h - Guarani x Novorizontino - Brasileirão Série B

17h - Ituano x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

18h - ABC x Ponte Preta - Brasileirão Série B

ESPN

08h30 - Aston Villa x Brighton - Premier League

11h - Manchester United x Crystal Palace - Premier League

11h - Wolverhampton x Manchester City - Premier League

13h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League

- Premier League 13h30 - Girona x Real Madrid - La Liga

- La Liga 16h - Real Sociedad x Athletic Club - La Liga

10h - Lecce x Napoli - Campeonato Italiano

15h45 - Salernitana x Inter de Milão - Campeonato Italiano

16h - Monaco x Olympique de Marselha - Campeonato Francês

Bandsports

15h - Al Ahli x Al Ittifaq - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

08h30 - Aston Villa x Brighton - Premier League

11h - Bournemouth x Arsenal - Premier League

11h - Everton x Luton Town - Premier League

11h - Manchester United x Crystal Palace - Premier League

11h - Newcastle x Burnley - Premier League

11h - West Ham x Sheffield United - Premier League

11h - Wolverhampton x Manchester City - Premier League

13h30 - Tottenham x Liverpool - Premier League

- Premier League 09h - Getafe x Villareal - La Liga

11h15 - Rayo Vallecano x Mallorca - La Liga

13h30 - Girona x Real Madrid - La Liga

- La Liga 16h - Real Sociedad x Athletic Club - La Liga

10h - Lecce x Napoli - Campeonato Italiano

13h - Milan x Lazio - Campeonato Italiano

15h45 - Salernitana x Inter de Milão - Campeonato Italiano

12h - Clermont x PSG - Campeonato Francês

16h - Monaco x Olympique de Marselha - Campeonato Francês

19h - Racing x Independiente - Campeonato Argentino

Nosso Futebol

16h - São Bernardo x Brusque - Brasileirão Série C

19h - Botafogo-PB x Volta Redonda - Brasileirão Série C

DAZN

16h - São Bernardo x Brusque - Brasileirão Série C

19h - Botafogo-PB x Volta Redonda - Brasileirão Série C

GOAT (Youtube)

15h - Al Ahli x Al Ittifaq - Campeonato Saudita

CAZÉ TV (Youtube)

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique - Campeonato Alemão

AppleTV+