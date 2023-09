São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

São Paulo x Corinthians se enfrentam neste sábado, 30, às 18h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 25ª quinta rodada do Brasileirão.

Após vencer o Coritiba no meio de semana e se afastar da zona de rebaixamento, o São Paulo entra em campo mirando manter a boa fase. A equipe está na 10ª colocação com 31 pontos, um a mais que o próprio Corinthians, com 30.

O técnico Dorival Junior deve retornar com a equipe titular, que enfrentou o Flamengo na final da Copa o Brasil. A ausência deve ser de Arboleda, que se recupera de lesão.

Do outro lado, o Corinthians, também busca a segunda vitória consecutiva na competição. A equipe venceu o líder Botafogo na última rodada, com gol de Gil já no final da partida.

O Timão confirmou a contratação do técnico Mano Menezes, após a queda de Luxemburgo. O treinador já comanda a equipe no clássico.

Escalação do São Paulo contra o Corinthians

Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri

Escalação do Corinthians contra o São Paulo

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Maycon, Giuliano (Fausto Vera) e Renato Augusto; Matías Rojas (Pedro), Felipe Augusto (Romero) e Wesley.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre São Paulo x Corinthians terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir online São Paulo x Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?

07/10 - Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?