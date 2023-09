Copa do Brasil 2023: São Paulo vence título, mas perde em média de público; veja ranking

Para muitos, o futebol brasileiro em 2023 tem sido um dos mais disputados em relação aos últimos anos. Isso se justifica pelo fato de uma maior quantidade de times estarem demonstrando protagonismo nas diversas competições que disputam, ao contrário do que vinha ocorrendo nas outras temporadas, em que apenas dois ou três clubes se sobressaiam aos demais.

No entanto, o que acontece dentro de campo reflete no crescimento do interesse dos torcedores pelo produto, trazendo públicos maiores para os estádios. Na Copa do Brasil não seria diferente.

Duelo de gigantes no campo e na arquibancada

Flamengo e São Paulo, dois dos clubes mais populares e vitoriosos do Brasil, protagonizaram a final desta edição, com o tricolor paulista conquistando o título inédito. Além do duelo em campo, também pode ser considerado um confronto de torcidas, como evidenciado pelas impressionantes médias de público de ambos os times.

O sites-de-apostas.net fez um levantamento para destacar as maiores médias de público da Copa do Brasil deste ano, baseado em dados oficiais divulgados pela CBF. O ranking contabilizou o público das partidas disputadas por cada equipe como mandante na competição. O torneio também bateu o recorde de público total, levando 2.085.727 torcedores aos estádios, representando um crescimento de 17% em relação à edição de 2022, que recebeu 1.779.977 pessoas em todas as partidas.

Vale destacar que o Top 5 é dominado por clubes do trecho Rio-SP. O Flamengo lidera a lista com uma média de 64.579 torcedores por jogo. Em seguida, o São Paulo registrou uma média de 51.647 espectadores. Fluminense, Corinthians e Palmeiras vêm na sequência. Destacaram-se também os clubes mineiros, além de quatro do Nordeste e mais outros quatro do Sul.

Veja o ranking de público na Copa do Brasil 2023

1- Flamengo (5 jogos) - 64.579

2- São Paulo (5 jogos) - 51.647

3- Fluminense (2 jogos) - 43.575

4- Corinthians (4 jogos) - 42.107

5- Palmeiras (3 jogos) - 35.769

6- Atlético-MG (2 jogos) - 31.538

7- Cruzeiro (2 jogos) - 31.382

8- Grêmio (5 jogos) - 31.068

9- Bahia (3 jogos) - 30.922

10- Fortaleza (2 jogos) - 29.568

11- Internacional (2 jogos) - 28.220

12- Remo (2 jogos) - 27.944

13- Athletico-PR (3 jogos) - 25.903

14- Coritiba (2 jogos) - 25.020

15- Sport (2 jogos) - 22.997