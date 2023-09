Girona x Real Madrid: onde assistir, escalações e horário do jogo pela Premier League

Girona e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 30, às 13h30, no estádio Montilivi, em Girona, na Espanha. A partida é válida pela oitava rodada da La Liga.

Em confronto na parte de cima da tabela, Girona e Real Madrid entram em campo mirando se manter nas primeiras colocações. O Real venceu o Las Palmas na última rodada e caso vença novamente, ultrapassa o Girona.

Do outro lado, a equipe da província da Catalunha espera com apoio do seu torcedor, manter a boa fase. A equipe somou 19 pontos até o momento e ao lado do Barcelona, ainda está invicta no campeonato.

Escalação do Girona contra o Real Madrid

Gazzaniga; Arnau Martínez, Eric García, David López e Miguel Gutiérrez; Tsygankov, Herrera Aleix García, Martín e Savio; Dovbyk

Escalação do Real Madrid contra o Girona

Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho e Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Bellingham; Vinícius Júnior e Rodrygo

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje pela La Liga?

O jogo deste sábado, às 13h30, entre Girona x Real Madrid terá transmissão exclusiva no ESPN 2 e Star+.

Como assistir online Girona x Real Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online através do Star+

Qual é o próximo jogo do Real Madrid ?