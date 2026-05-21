Pesquisa inédita com 2.000 profissionais deve mapear maturidade da educação corporativa no Brasil

O retorno sobre o investimento em programas de treinamento e desenvolvimento (T&D) tornou-se um dos principais indicadores de eficiência nas grandes corporações.

Tradicionalmente, a mensuração da eficácia dessas políticas baseava-se em relatórios de volumetria preenchidos pelos departamentos de Recursos Humanos, focados na quantidade de horas de conteúdo oferecidas e no número de profissionais certificados.

No entanto, uma iniciativa inédita promovida pelo DOT Digital Group propõe uma quebra de paradigma na governança da educação corporativa no país ao lançar uma pesquisa de maturidade e aprendizagem voltada a ouvir quem está na ponta do processo: os próprios colaboradores.

Apresentado oficialmente durante o RH Summit, em São Paulo, o levantamento preenche uma lacuna histórica no setor de gestão de pessoas. O estudo foi desenhado para ir além das métricas superficiais de engajamento, avaliando o nível de integração entre as soluções educacionais oferecidas pelas empresas e a cultura e os resultados reais de negócios.

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A pesquisa, que mapeará as respostas de 2.000 profissionais sob sigilo absoluto, divide-se em seis pilares estratégicos de análise: cultura de aprendizagem, democratização do acesso, relevância do conteúdo, protagonismo do colaborador, impacto individual e aderência aos objetivos comerciais da companhia.

A superação dos gargalos tradicionais em programas corporativos

O redesenho das estratégias de educação corporativa reflete uma mudança estrutural na forma como as organizações encaram a capacitação técnica e o reskilling.

De acordo com Luiz Alberto Ferla, CEO do DOT Digital Group, a principal deficiência do mercado na atualidade não reside na escassez de materiais didáticos ou na ausência de investimentos financeiros em plataformas.

O desafio central das corporações está em garantir a aplicabilidade prática, a conexão com a rotina de trabalho e a relevância real das capacitações oferecidas, evitando o desperdício de recursos em treinamentos genéricos.

Para o executivo, uma organização com alto nível de maturidade educacional se caracteriza por transformar o funcionário em protagonista do processo e não em mero espectador de cursos obrigatórios, gerando clareza sobre o propósito de cada trilha de desenvolvimento.

Como incentivo à participação no estudo, as empresas que engajarem mais de 50 respondentes internos receberão um diagnóstico exclusivo com análises de benchmarks de mercado e oportunidades latentes de evolução em suas políticas de pessoal.

Tecnologia de ponta e inteligência analítica na gestão de pessoas

A relevância de cruzar dados precisos sobre a experiência do trabalhador ganha força em um mercado altamente competitivo, onde a tecnologia atua como o principal motor de escala.

Com três décadas de atuação no desenvolvimento de soluções de educação digital customizadas para grandes conglomerados com mais de 5.000 colaboradores, o DOT Digital Group gerencia ecossistemas que integram plataformas de experiência de aprendizagem (LXP) baseadas em Inteligência Artificial, metodologias de simulação computacional de cenários de negócios (roleplays) e parcerias globais de peso, como a representação da Coursera no Brasil.

Acumulando mais de 20 milhões de certificações online fornecidas a grandes marcas do cenário nacional e internacional, a empresa demonstra que a mensuração científica da aprendizagem corporativa é indispensável para construir políticas de RH com foco em retenção e atração de talentos de alto valor agregado.