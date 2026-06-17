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Fase de grupos copa 2026

Reino Unido? Por que Escócia e Inglaterra jogam separadas na Copa do Mundo?

As equipes estreiam em grupos diferentes na Copa do Mundo 2026

torcedores escoceses comemoram (Foto: IA)

torcedores escoceses comemoram (Foto: IA)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de junho de 2026 às 07h17.

A Copa do Mundo de 2026 terá um confronto que costuma causar dúvidas fora das Ilhas Britânicas. Inglaterra e Escócia estarão no mesmo torneio, mas não defendendo uma única bandeira.

Enquanto a Inglaterra estreia no Grupo L, a Escócia integra o Grupo C, o mesmo do Brasil. Assim, as duas seleções jogam representando países diferentes dentro do mesmo Estado soberano, o Reino Unido.

A separação das equipes nacionais britânicas tem origem na própria história do futebol. Antes de o esporte se espalhar pelo mundo, os primeiros jogos entre seleções aconteceram entre as chamadas “quatro nações do Reino Unido”: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O primeiro jogo internacional de futebol registrado ocorreu em 1872, entre Inglaterra e Escócia. Nas décadas seguintes, entre 1872 e 1900, dezenas de partidas foram disputadas entre as quatro nações britânicas antes de outros países começarem a participar de confrontos internacionais.

Quando a FIFA foi criada, em 1904, a entidade manteve essa estrutura e reconheceu as quatro associações de futebol britânicas como entidades separadas. A tradição acabou consolidada e permanece até hoje.

Por que não existe uma seleção do Reino Unido?

Uma seleção única formada por jogadores ingleses, escoceses, galeses e norte-irlandeses já foi defendida por alguns torcedores, que imaginam uma equipe reunindo grandes nomes de diferentes regiões. No entanto, a mudança enfrentaria forte resistência, principalmente porque as seleções nacionais têm um peso histórico e cultural importante para os países menores do Reino Unido.

A criação de uma equipe britânica permanente também dependeria de uma grande reforma no futebol internacional. Segundo especialistas ouvidos pela Business Insider, uma alteração desse tamanho exigiria uma aprovação ampla dentro da estrutura da FIFA.

Além disso, torcedores de Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte valorizam a existência de suas próprias seleções. A manutenção das equipes independentes é vista como parte da identidade nacional dessas populações.

A exceção dos Jogos Olímpicos

Apesar de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte disputarem separadamente as competições da FIFA, uma seleção da Grã-Bretanha já existiu no futebol.

Isso ocorreu nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, quando uma equipe britânica foi formada especialmente para o torneio. O elenco tinha 13 jogadores ingleses e cinco galeses. Nenhum atleta escocês ou norte-irlandês foi selecionado.

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