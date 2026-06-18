Raphael Claus é escalado para Espanha x Arábia Saudita na Copa do Mundo

A arbitragem brasileira terá mais uma participação de destaque na Copa do Mundo de 2026. Raphael Claus foi escolhido pela Fifa para comandar a partida entre Espanha e Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H.

A partida será disputada no domingo, 21, às 13h, de Brasília, em Atlanta, e contará com uma equipe majoritariamente brasileira. Claus terá como assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo. O colombiano Andrés Rojas será o quarto árbitro, enquanto Alexander Guzman atuará como assistente reserva.

Antes de Claus, outros dois árbitros brasileiros já haviam entrado em campo na Copa do Mundo de 2026. Wilton Pereira Sampaio apitou a partida de abertura, vencida pelo México sobre a África do Sul, enquanto Ramon Abatti Abel trabalhou no empate entre Bélgica e Egito.

Brasil em destaque na arbitragem

A escalação reforça a presença brasileira no quadro de arbitragem da Copa do Mundo. Segundo a CBF, o Brasil é o país com mais árbitros selecionados para o torneio, com Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel entre os escolhidos pela Fifa.

Assim como em 2022, no Catar, Claus e Wilton estão entre os representantes brasileiros no quadro de arbitragem da Copa do Mundo.

Já Ramon Abatti Abel vive sua primeira experiência em uma Copa do Mundo. O catarinense ganhou espaço no cenário internacional nos últimos anos após atuações em competições da Conmebol e da Fifa.

Em 2025, Abatti Abel também integrou o quadro da Copa do Mundo de Clubes, torneio que o credenciou para a lista final de árbitros do Mundial de 2026.