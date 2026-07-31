60 anos depois, medalha do título da Inglaterra na Copa de 1966 vira polêmica

A conquista da Copa do Mundo de 1966 pela Inglatera completou 60 anos nesta quinta-feira, mas uma das lembranças mais emblemáticas daquele título histórico segue envolvida em uma situação inusitada.

A medalha conquistada pelo ex-zagueiro Jack Charlton permanece guardada e distante do herdeiro escolhido pelo ex-jogador por causa da legislação tributária do Reino Unido.

Na final disputada em 30 de julho de 1966, a Inglaterra derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2, no estádio de Wembley, em Londres, conquistando o único título mundial de sua história.

Apesar da importância histórica da conquista, a medalha de campeão não pôde ser transferida para John Charlton, filho de Jack, devido ao elevado imposto sobre herança cobrado pelas autoridades britânicas.

Herança

Antes de morrer, em 2020, Jack Charlton deixou definido como seus bens seriam divididos entre os três filhos. Uma das filhas ficaria com as joias da mãe, outro receberia propriedades da família, enquanto John herdaria justamente a camisa utilizada na final contra a Alemanha Ocidental e a medalha de campeão mundial.

No entanto, a transferência acabou esbarrando na legislação fiscal do Reino Unido. Segundo John Charlton, as autoridades estimam que a medalha tenha valor de aproximadamente £ 200 mil, cerca de R$ 1,4 milhão.

Como o objeto é considerado um bem particular, sua transferência para um herdeiro pode gerar uma elevada cobrança de imposto sobre herança.

Em entrevista ao The Athletic, John classificou a situação como absurda e revelou que vem tentando convencer o fisco britânico a rever o caso. Ele argumenta que ajudar a Inglaterra a conquistar sua única Copa do Mundo jamais deveria ser tratado como uma atividade privada.

"O que devemos fazer? Dizem que ela vale 200 mil libras. Mas o valor do ouro em si é insignificante. A única razão para ela ter valor é o que ela representa. Esse é o seu valor de mercado, mas nós não queremos vendê-la de jeito nenhum", comentou.

Por causa do impasse, John precisou devolver a medalha para a mãe, que segue responsável pela guarda da peça. "Minha mãe a mantém guardada a sete chaves, junto com a camisa que ele usou na final. Ainda estou tentando descobrir o que podemos fazer. Queremos mantê-la na família; era isso que meu pai sempre quis."

Regra rígida

Segundo o The Athletic, o HM Treasury, órgão responsável pelas finanças do governo britânico, não comenta casos individuais, mas confirmou que apenas medalhas concedidas oficialmente pelo Estado ou pela Coroa têm isenção do imposto sobre herança.

No caso das medalhas esportivas, como as conquistadas em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, a legislação entende que elas são resultado de um esforço privado e, por isso, são tratadas como bens particulares.