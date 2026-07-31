Principal rival do UFC anuncia fusão com empresa de Jake Paul

A principal concorrente do UFC no mercado de MMA, a Professional Fighters League (PFL), anunciou a fusão com a Most Valuable Promotions (MVP), empresa fundada pelo influenciador e boxeador Jake Paul.

Com a união, a nova organização promoverá eventos de MMA e boxe, além de reunir um elenco com mais de 400 atletas sob contrato, tornando-se uma das maiores potências do segmento.

A nova companhia será comandada por Jake Paul e Nakisa Bidarian, cofundadores da MVP, enquanto John Martin, que já atuava na PFL desde 2025, assumirá o cargo de CEO. O projeto também contará com investimentos da 885 Capital e da Knighthead Capital Management, voltados à realização de grandes eventos ao vivo.

A PFL consolidou-se nos últimos anos como a principal rival do UFC no MMA, enquanto a MVP ganhou notoriedade no boxe ao promover algumas das lutas mais comentadas do esporte.

Entre os principais eventos organizados pela empresa de Jake Paul estão os combates contra Anderson Silva e Mike Tyson. Além disso, a promotora foi responsável pelo retorno de Ronda Rousey e Francis Ngannou ao MMA, em um card que bateu recordes de audiência em 2026.

Fusão

Após a fusão, todas as operações passarão a funcionar sob o nome MVP. A marca continuará responsável pelos grandes eventos de boxe, enquanto a estrutura da PFL servirá como base para a criação da MVP MMA, nova divisão dedicada às artes marciais mistas.

Segundo comunicado oficial, a transição será concluída até o fim de 2026. O evento da PFL marcado para esta sexta-feira, em Nova York, seguirá normalmente sob a antiga marca. Já o primeiro torneio oficial da MVP MMA ainda terá sua data anunciada.

Em comunicado divulgado pela empresa, Jake Paul afirmou que a união representa um passo importante para transformar o mercado dos esportes de combate e oferecer melhores condições aos atletas.

“Nós começamos a MVP para interromper um modelo quebrado. Nós queríamos dar aos lutadores pagamento justo e um palco maior e modernizado para se tornarem superastros globais. Juntar forças com a PFL acelera esta visão em uma década. MVP sempre foi maior do que eu e qualquer outro lutador. MVP é um movimento inevitável que precisa acontecer pelos atletas, e nós agora temos todos os recursos que precisamos para construir algo que muda o esporte para sempre - declarou Paul em comunicado. Ele prometeu se esforçar para levar o torneio a outro nível”, afirmou.

“Estou ansioso para colocar todo meu músculo promovional na nossa nova companhia, em retornar ao ringue do boxe e em fazer minha estreia no MVP MMA. Para todos os atuais lutadores da MVP e da PFL, as coisas ficaram maiores. Aos lutadores em outras organizações: nós estamos abertos para negócios quando vocês estiverem livres de contrato. A hora da mudança é agora”, completou.