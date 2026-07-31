Franco Baresi, lenda do Milan e campeão do mundo, morre aos 66 anos

O ex-zagueiro Franco Baresi, um dos maiores ídolos da história do Milan e considerado um dos melhores defensores de todos os tempos, morreu aos 66 anos. O anúncio foi feito pelo clube italiano nesta sexta-feira, 31. A causa da morte não foi divulgada.

"A história completa do Milan está de luto pela morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua integridade ficarão gravados para sempre no DNA do clube, assim como sua icônica camisa de número 6", afirmou a equipe nas redes sociais.

Vice-presidente honorário do Milan desde 2020, Baresi havia passado por uma cirurgia para retirar um nódulo pulmonar em agosto de 2025. Na ocasião, afirmou que precisaria de tempo para recuperar totalmente as forças.

O ídolo e ex-capitão do Milan Franco Baresi comemora título do Mundial pelo clube italiano em Tóquio; o ex-jogador morreu aos 66 anos. (Kazuhiro Nogi/AFP)

Carreira marcada por títulos e liderança

Nascido na Lombardia, em maio de 1960, Baresi chegou às categorias de base do Milan em 1974 e estreou no time principal em 1978, antes de completar 18 anos. Tornou-se titular rapidamente e assumiu a braçadeira de capitão aos 22 anos.

Pelo clube italiano, conquistou seis Campeonatos Italianos e três títulos da Liga dos Campeões, além de formar uma das defesas mais marcantes da história do futebol ao lado de Paolo Maldini, Mauro Tassotti e Alessandro Costacurta.

Ao todo, disputou 719 partidas pelo Milan, marca superada apenas por Maldini. Em reconhecimento à sua trajetória, a camisa 6 foi aposentada pelo clube.

Campeão do mundo pela Itália

Pela seleção italiana, Baresi disputou 81 partidas. Foi campeão da Copa do Mundo de 1982, embora sem entrar em campo, e voltou a disputar a decisão do torneio em 1994, quando a Itália foi derrotada pelo Brasil nos pênaltis.

Segundo colocado na Bola de Ouro de 1989, atrás do companheiro Marco van Basten, Baresi encerrou a carreira em 1997, consolidando seu nome entre os maiores zagueiros da história do futebol.

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*Com AFP