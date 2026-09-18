Quantas vezes o Flamengo enfrentou adversários argentinos em semifinais de Libertadores?

RESUMO | Com 22 participações na história da Copa Libertadores, o Flamengo alcançou a sua oitava semifinal na competição em 2026. Ao longo de sua trajetória continental, o Rubro-Negro acumulou confrontos marcantes contra equipes da Argentina nesta fase decisiva, consolidando um histórico recente de domínio.

O Flamengo consolidou-se nos últimos anos como uma das principais forças do futebol sul-americano na Copa Libertadores da América. Somando 22 participações na principal competição do continente, o clube carioca alcançou a marca expressiva de oito semifinais em sua história. No entanto, é importante contextualizar que, nas campanhas disputadas nos anos 1980 — como em 1982 —, o formato do torneio previa grupos triangulares semifinais, nos quais os finalistas eram definidos após uma maratona de partidas de ida e volta dentro de chaves compostas por três equipes.

Ao longo de sua trajetória continental, o Rubro-Negro acumulou confrontos marcantes e um histórico recente de domínio ao cruzar o caminho de equipes tradicionais da Argentina nesta penúltima etapa do certame. Em 2022, o clube atropelou o Vélez Sarsfield com uma goleada por 4 a 0 em Buenos Aires e uma vitória por 2 a 1 no Maracanã, embalando rumo ao tricampeonato invicto. Anos mais tarde, em 2025, a vítima na semifinal foi o Racing, superado por 1 a 0 no Rio de Janeiro em um duelo tenso e de muita solidez defensiva que terminou com um empate sem gols em Avellaneda, credenciando o time ao tetracampeonato continental.

Agora, na edição de 2026, o Flamengo garantiu sua vaga entre os quatro melhores da América após eliminar o Independiente del Valle nas quartas de final e reencontra mais um gigante argentino pelo caminho. O adversário da vez será o Estudiantes, com o jogo de ida programado para os dias 13 ou 14 de outubro na Argentina e a decisão da vaga marcada para os dias 20 ou 21 do mesmo mês no Brasil, em busca de uma vaga na grande final de novembro, que será disputada em Montevidéu.

O retrospecto histórico contra argentinos nas semifinais

O histórico de semifinais do Flamengo contra adversários da Argentina engloba momentos de grande exigência física e técnica ao longo de diferentes eras do torneio continental:

1982 (Triangular semifinal): O Rubro-Negro disputou uma chave duríssima na fase semifinal contra o Peñarol (Uruguai) e o River Plate (Argentina). Como atual campeão da América, o time carioca acabou superado na pontuação final pelo clube uruguaio, que avançou e posteriormente levantou a taça daquela edição.

O Rubro-Negro disputou uma chave duríssima na fase semifinal contra o Peñarol (Uruguai) e o River Plate (Argentina). Como atual campeão da América, o time carioca acabou superado na pontuação final pelo clube uruguaio, que avançou e posteriormente levantou a taça daquela edição. 2022 (Campeão): Em campanha avassaladora, o Flamengo cruzou o caminho do Vélez Sarsfield. Na ida, atropelou os argentinos por 4 a 0 em Buenos Aires. No Maracanã, confirmou a vaga com nova vitória por 2 a 1 e sacramentou o tricampeonato invicto dias depois contra o Athletico-PR, em Guayaquil.

Em campanha avassaladora, o Flamengo cruzou o caminho do Vélez Sarsfield. Na ida, atropelou os argentinos por 4 a 0 em Buenos Aires. No Maracanã, confirmou a vaga com nova vitória por 2 a 1 e sacramentou o tricampeonato invicto dias depois contra o Athletico-PR, em Guayaquil. 2025 (Campeão): Em um confronto extremamente tenso e equilibrado contra o Racing, o Rubro-Negro venceu no Maracanã por 1 a 0 e segurou a vaga com um empate sem gols em Avellaneda, mesmo terminando com um jogador a menos. O triunfo embalou o clube rumo ao tetracampeonato conquistado sobre o Palmeiras no Peru.

Em um confronto extremamente tenso e equilibrado contra o Racing, o Rubro-Negro venceu no Maracanã por 1 a 0 e segurou a vaga com um empate sem gols em Avellaneda, mesmo terminando com um jogador a menos. O triunfo embalou o clube rumo ao tetracampeonato conquistado sobre o Palmeiras no Peru. 2026 (Em andamento): Após garantir a classificação nas quartas de final superando o Independiente del Valle, o Flamengo reencontra os hermanos pela frente. O adversário da vez será o Estudiantes, com o jogo de ida programado para os dias 13 ou 14 de outubro na Argentina, e a decisão da vaga marcada para os dias 20 ou 21 do mesmo mês no Brasil, visando a grande final de novembro em Montevidéu.

Quantas vezes o Flamengo participou da Copa Libertadores?

O clube acumula 22 participações na história da principal competição do continente.

Quantas vezes o Flamengo chegou à semifinal da Libertadores?

Com a campanha de 2026, o Rubro-Negro soma oito participações na fase semifinal do torneio.

Como funcionavam as semifinais da Libertadores nos anos 1980?

Naquela época, a fase semifinal era disputada em formato de grupos triangulares, onde os líderes de cada chave avançavam diretamente para a decisão.

Qual foi o último confronto do Flamengo contra um argentino na semifinal?

O Rubro-Negro enfrentou o Racing na semifinal da edição de 2025, garantindo a classificação antes de conquistar o título.

Quem é o adversário do Flamengo na semifinal de 2026?

O clube carioca mede forças com o Estudiantes, da Argentina, com jogos decisivos agendados para o mês de outubro.