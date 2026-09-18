Trump proíbe acesso de CNN, MS NOW e Politico à Casa Branca por ‘fake news’ sobre governo

RESUMO | O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restringiu nesta sexta-feira, 18, o acesso de jornalistas da CNN, da MS NOW e do Politico à Casa Branca. Segundo Trump, a medida tem efeito imediato e ocorre por supostas “notícias falsas” sobre seu governo. O republicano afirmou que outros veículos também podem sofrer restrições.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 18, a restrição de acesso à Casa Branca para jornalistas da CNN, da MS NOW e do site Politico. A medida foi comunicada pelo republicano em uma publicação na rede Truth Social, na qual acusou os veículos de divulgarem “notícias falsas” sobre seu governo.

Trump afirmou que a proibição tem efeito imediato e declarou que outros veículos de comunicação também podem ser incluídos na lista de restrições de acesso à sede do governo americano.

“Estou orgulhoso de anunciar que, com efeito imediato, proíbo o Falso Canal de Notícias CNN, o MS NOW (...) e o Politico (...) de acessar a Casa Branca como resultado de suas constantes ‘reportagens’ de NOTÍCIAS FALSAS”, escreveu o presidente.

Na mesma publicação, Trump afirmou que empresas de mídia não deveriam divulgar informações que ele considera incorretas durante a cobertura de sua administração.

“Os veículos de comunicação não deveriam poder constantemente escrever ou noticiar FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”, disse.

A decisão ocorre após uma série de críticas do presidente a veículos jornalísticos que acompanham sua atuação na Casa Branca. Trump já pressionou emissoras a retirar programas de comédia e jornalismo dos quais discordava, principalmente aqueles que apresentavam críticas ou piadas sobre ele e seu governo.

O presidente também já solicitou à Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission, FCC), órgão responsável pela regulamentação das comunicações nos Estados Unidos, medidas contra emissoras após críticas a conteúdos exibidos por elas.

Conflitos entre Trump e veículos de imprensa

O bloqueio de acesso amplia o embate entre Trump e organizações responsáveis pela cobertura da Casa Branca. O presidente afirma que parte da imprensa publica informações falsas sobre sua gestão e utiliza suas redes sociais para criticar jornalistas e empresas de comunicação.

A relação entre Trump e veículos de imprensa tem sido marcada por disputas públicas desde seu primeiro mandato, com o presidente questionando reportagens e classificando algumas coberturas como incorretas.

Quais veículos foram proibidos de acessar a Casa Branca?

Donald Trump proibiu jornalistas da CNN, da MS NOW e do Politico de acessar a Casa Branca.

Quando começa a restrição imposta por Donald Trump?

A restrição tem efeito imediato, segundo o anúncio feito por Donald Trump nesta sexta-feira, 18, na Truth Social.

Por que Trump restringiu o acesso dos veículos à Casa Branca?

Donald Trump afirmou que CNN, MS NOW e Politico divulgam “notícias falsas” sobre seu governo. O presidente não apresentou exemplos específicos na publicação citada pela matéria.

Outros veículos podem ser proibidos de acessar a Casa Branca?

Sim. Donald Trump declarou que outros veículos de comunicação também podem ser incluídos na lista de restrições de acesso à Casa Branca.

Trump já tomou outras medidas contra veículos de imprensa?

Donald Trump já pressionou emissoras a retirar programas de comédia e jornalismo dos quais discordava, principalmente conteúdos com críticas ou piadas sobre seu governo.

Trump já pediu medidas da FCC contra emissoras?

Sim. Donald Trump já solicitou à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, medidas contra emissoras após críticas a conteúdos exibidos por elas.