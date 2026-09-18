Trump proíbe acesso de CNN, MS NOW e Politico à Casa Branca por ‘fake news’ sobre governo

Repórter
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18h27.
RESUMO | O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restringiu nesta sexta-feira, 18, o acesso de jornalistas da CNN, da MS NOW e do Politico à Casa Branca. Segundo Trump, a medida tem efeito imediato e ocorre por supostas “notícias falsas” sobre seu governo. O republicano afirmou que outros veículos também podem sofrer restrições.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 18, a restrição de acesso à Casa Branca para jornalistas da CNN, da MS NOW e do site Politico. A medida foi comunicada pelo republicano em uma publicação na rede Truth Social, na qual acusou os veículos de divulgarem “notícias falsas” sobre seu governo.Trump afirmou que a proibição tem efeito imediato e declarou que outros veículos de comunicação também podem ser incluídos na lista de restrições de acesso à sede do governo americano.
“Estou orgulhoso de anunciar que, com efeito imediato, proíbo o Falso Canal de Notícias CNN, o MS NOW (...) e o Politico (...) de acessar a Casa Branca como resultado de suas constantes ‘reportagens’ de NOTÍCIAS FALSAS”, escreveu o presidente.
Na mesma publicação, Trump afirmou que empresas de mídia não deveriam divulgar informações que ele considera incorretas durante a cobertura de sua administração.
“Os veículos de comunicação não deveriam poder constantemente escrever ou noticiar FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”, disse.
A decisão ocorre após uma série de críticas do presidente a veículos jornalísticos que acompanham sua atuação na Casa Branca. Trump já pressionou emissoras a retirar programas de comédia e jornalismo dos quais discordava, principalmente aqueles que apresentavam críticas ou piadas sobre ele e seu governo.O presidente também já solicitou à Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission, FCC), órgão responsável pela regulamentação das comunicações nos Estados Unidos, medidas contra emissoras após críticas a conteúdos exibidos por elas.
O bloqueio de acesso amplia o embate entre Trump e organizações responsáveis pela cobertura da Casa Branca. O presidente afirma que parte da imprensa publica informações falsas sobre sua gestão e utiliza suas redes sociais para criticar jornalistas e empresas de comunicação.A relação entre Trump e veículos de imprensa tem sido marcada por disputas públicas desde seu primeiro mandato, com o presidente questionando reportagens e classificando algumas coberturas como incorretas.
Donald Trump proibiu jornalistas da CNN, da MS NOW e do Politico de acessar a Casa Branca.
A restrição tem efeito imediato, segundo o anúncio feito por Donald Trump nesta sexta-feira, 18, na Truth Social.
Donald Trump afirmou que CNN, MS NOW e Politico divulgam “notícias falsas” sobre seu governo. O presidente não apresentou exemplos específicos na publicação citada pela matéria.
Sim. Donald Trump declarou que outros veículos de comunicação também podem ser incluídos na lista de restrições de acesso à Casa Branca.
Donald Trump já pressionou emissoras a retirar programas de comédia e jornalismo dos quais discordava, principalmente conteúdos com críticas ou piadas sobre seu governo.
Sim. Donald Trump já solicitou à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, medidas contra emissoras após críticas a conteúdos exibidos por elas.