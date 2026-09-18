Strive compra mais 469 bitcoin e já tem 25 mil BTC

A Strive, uma das cinco maiores empresas de tesouraria de bitcoin, comprou 469 Bitcoins por cerca de US$ 36,6 milhões na semana passada, elevando seus ativos para 25.000 BTC.

Segundo um documento apresentado na segunda-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Strive adquiriu os bitcoins entre 8 e 11 de setembro, ao preço médio de US$ 77.954 por BTC, incluindo taxas e despesas.

A maior criptomoeda em valor de mercado é negociada a US$ 78.823, segundo dados da CoinGecko.

O CEO da Strive, Matt Cole, afirmou que a compra foi financiada integralmente pelos recursos provenientes das vendas da SATA, as ações preferenciais perpétuas da empresa, cujo valor nocional em circulação já ultrapassou US$ 1 bilhão. O documento mostra que o número de ações SATA em circulação aumentou em 402.541 no mesmo período, chegando a cerca de 10,4 milhões de ações.

Em 11 de setembro, a Strive também detinha US$ 204,2 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa, além de 505.000 ações preferenciais STRC da Strategy, avaliadas em cerca de US$ 49,8 milhões.

A Strive tornou-se a quinta maior detentora corporativa de bitcoin de capital aberto no fim de agosto, quando uma compra de 1.800 BTC a fez ultrapassar a exchange de criptomoedas Bullish. A empresa foi cofundada em 2022 pelo agora candidato republicano ao governo de Ohio, Vivek Ramaswamy, e tornou-se uma empresa de tesouraria de bitcoin de capital aberto em setembro de 2025, após sua fusão com a Asset Entities.

Avaliação da Strive sobe junto com a acumulação de bitcoin

As ações da Strive negociadas na Nasdaq subiram mais de 7% na segunda-feira, para cerca de US$ 29, estendendo uma alta que fez o preço da ação mais que dobrar no último mês, segundo dados do Yahoo Finance.

A alta já havia elevado a capitalização de mercado da Strive acima da da Metaplanet na semana passada, apesar de a empresa japonesa de tesouraria de bitcoin deter substancialmente mais bitcoins. Na segunda-feira, a Strive tinha capitalização de mercado de cerca de US$ 2,5 bilhões, em comparação com US$ 1,9 bilhão da Metaplanet.

A alta da Strive também elevou suas ações acima do preço de exercício de US$ 27 dos warrants com vencimento previsto para meados de outubro. Se os detentores dos warrants os exercerem, comprarão ações da Strive a US$ 27 cada, potencialmente proporcionando à empresa mais de US$ 700 milhões em novo capital, segundo o BitcoinTreasuries.net.

Cole afirmou no início deste mês que “não estava fora do campo das possibilidades” que a Strive se tornasse a segunda maior detentora corporativa de bitcoin com ações negociadas publicamente até o fim do ano, embora tenha dito que esse não era seu cenário-base.

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