João Fonseca: que horas é o jogo contra Dominic Stricker pela Copa Davis?

João Fonseca: o brasileiro é o número 1 da equipe do Brasil e enfrenta Stricker, número 2 da seleção suíça (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09h26.
O tenista brasileiro João Fonseca enfrenta o suíço Dominic Stricker nesta sexta-feira, 18, pelo confronto entre Brasil e Suíça na Copa Davis. A partida será realizada na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e tem início previsto para as 15h, no horário de Brasília.
O jogo de João Fonseca terá transmissão da Cazé TV. O brasileiro é o número 1 da equipe do Brasil e enfrenta Stricker, número 2 da seleção suíça.
A partida entre João Fonseca e Dominic Stricker será transmitida pela Cazé TV.
O duelo abre a série entre Brasil e Suíça, que será disputada em melhor de cinco partidas. Este será o primeiro confronto entre Fonseca e Stricker no circuito profissional.
O confronto está marcado para começar às 15h desta sexta-feira, pelo horário de Brasília.
Logo depois, Gustavo Heide enfrenta o suíço Stan Wawrinka, ex-top 3 do mundo, que tem três títulos de Grand Slam e vai se aposentar ao final desta temporada.
Brasil e Suíça fazem o terceiro confronto entre os países na história da Copa Davis, com uma vitória para cada seleção nos encontros anteriores.
O vencedor da série avança para a fase qualificatória, os Qualifiers, do Grupo Mundial da próxima temporada, etapa que define as equipes que vão disputar o título da Copa Davis.
A equipe brasileira conta com João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz.
Sexta-feira — a partir das 15h
João Fonseca (BRA) x Dominic Stricker (SUI)
Gustavo Heide (BRA) x Stan Wawrinka (SUI)
Sábado — a partir das 14h
Rafael Matos/Orlando Luz (BRA) x Jakub Paul/Dominic Stricker (SUI)
João Fonseca (BRA) x Stan Wawrinka (SUI)
Gustavo Heide (BRA) x Dominic Stricker (SUI)