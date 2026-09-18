Esporte
Fase de grupos copa 2026

João Fonseca x Dominic Stricker: horário e onde assistir ao jogo da Copa Davis

A partida será realizada na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e tem início previsto para as 15h, no horário de Brasília

João Fonseca: o brasileiro é o número 1 da equipe do Brasil e enfrenta Stricker, número 2 da seleção suíça (Henry NICHOLLS / AFP)

João Fonseca: o brasileiro é o número 1 da equipe do Brasil e enfrenta Stricker, número 2 da seleção suíça (Henry NICHOLLS / AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09h45.

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João Fonseca enfrenta Dominic Stricker nesta sexta-feira, 18, pelo confronto entre Brasil e Suíça na Copa Davis. A partida será realizada na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e tem início previsto para as 15h, no horário de Brasília.

O jogo de João Fonseca terá transmissão da Cazé TV. O brasileiro é o número 1 da equipe do Brasil e enfrenta Stricker, número 2 da seleção suíça.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca?

A partida entre João Fonseca e Dominic Stricker será transmitida pela Cazé TV.

O duelo abre a série entre Brasil e Suíça, que será disputada em melhor de cinco partidas. Este será o primeiro confronto entre Fonseca e Stricker no circuito profissional.

Que horas começa o jogo?

O confronto está marcado para começar às 15h desta sexta-feira, pelo horário de Brasília.

Logo depois, Gustavo Heide enfrenta Stan Wawrinka, ex-top 3 do mundo, que tem três títulos de Grand Slam e vai se aposentar ao final desta temporada.

O que vale o confronto?

Brasil e Suíça fazem o terceiro confronto entre os países na história da Copa Davis, com uma vitória para cada seleção nos encontros anteriores.

O vencedor da série avança para a fase qualificatória, os Qualifiers, do Grupo Mundial da próxima temporada, etapa que define as equipes que vão disputar o título da Copa Davis.

A equipe brasileira conta com João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz.

Programação da Copa Davis

Sexta-feira — a partir das 15h

João Fonseca (BRA) x Dominic Stricker (SUI)
Gustavo Heide (BRA) x Stan Wawrinka (SUI)

Sábado — a partir das 14h

Rafael Matos/Orlando Luz (BRA) x Jakub Paul/Dominic Stricker (SUI)
João Fonseca (BRA) x Stan Wawrinka (SUI)
Gustavo Heide (BRA) x Dominic Stricker (SUI)

Acompanhe tudo sobre:João FonsecaTênis (esporte)

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