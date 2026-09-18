Paraná Pesquisas: Deltan, Curi, Barros e Gleisi lideram corrida ao Senado

Divulgada nesta sexta-feira, 18, a nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas aponta um cenário de empate técnico na corrida pelas duas vagas ao Senado.

O ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) marca 31,6% das intenções de voto, seguido de perto pelo deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), com 30,4%. Como a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, ambos dividem a liderança no 1º turno estimulado.

Logo na sequência, outro empate técnico acirra a disputa pelo segundo pelotão. O deputado federal Filipe Barros (PL) soma 26,3%, enquanto a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) registra 25,9%. Os quatro candidatos estão tecnicamente empatados na liderança.

Entre os demais nomes citados, Cristina Graeml alcança 14,8%, seguida por Dr. Rosinha (12,5%), Marcelo Marcelino (1,3%), Joaquim do MLB (0,9%) e Karen Guerreiro (0,9%). Brancos e nulos somam 7,4%, e 6,1% não opinaram.

A dinâmica da segunda vaga e escolhas cruzadas

Nas eleições de 2026, os eleitores paranaenses elegerão dois senadores, o que permite o voto em uma primeira e segunda opção. No recorte exclusivo de primeira opção, Deltan lidera numericamente com 22,6%, acompanhado por Curi (20,5%) e Gleisi (20,4%). Filipe Barros aparece mais distante neste cenário inicial, com 11,6% da preferência principal.

Contudo, a disputa pela segunda vaga revela uma alta taxa de abstenção estratégica. Segundo o levantamento, 41,8% dos eleitores afirmam não ter uma segunda opção de voto. Entre os que já possuem um segundo nome definido, Filipe Barros desponta como o favorito, capturando 14,8% das citações, posicionado à frente de Alexandre Curi (9,9%) e Deltan Dallagnol (9,1%).

O desempenho dos líderes ao Senado é impulsionado por bases demográficas distintas e consolidadas. Deltan Dallagnol constrói sua força majoritariamente entre o eleitorado masculino, onde atinge 40,8%, e no segmento com ensino superior completo, com 37,3%. O candidato do Novo também apresenta vantagem entre os religiosos, marcando 34,0% entre os que frequentaram cerimônias nos últimos dias.

Em contrapartida, Alexandre Curi consolida sua competitividade nas faixas de menor escolaridade, alcançando 32,8% entre os eleitores com apenas o ensino fundamental. Já a deputada Gleisi Hoffmann encontra seu eleitorado mais engajado na faixa etária acima dos 60 anos (30,2%) e entre os cidadãos que afirmam não participar ativamente de cultos ou missas (29,1%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado por contratante não divulgado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PR-01022/2026.